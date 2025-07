"Parvenir à un accord est une question de quelques jours", estime un responsable palestinien

Une source qui gère les contacts quotidiens entre Israël et le Hamas a déclaré que, selon lui, parvenir à un accord entre les parties est une question de quelques jours et qu'il devrait même être signé cette semaine. Il a déclaré que cette fois-ci la situation est différente car Trump est beaucoup plus impliqué, a rapporté Kan. "Les deux parties devront trouver une solution, qu’elles le veuillent ou non." La source a reçu un engagement de l'administration américaine selon lequel la question de l'acheminement de l'aide à Gaza ne constituerait pas un obstacle à la conclusion d'un accord. La source, qui est profondément impliquée dans les efforts de médiation, a ajouté que si Trump juge opportun que les États-Unis s'engagent à ce qu'Israël ne reprenne pas les combats après le cessez-le-feu temporaire de soixante jours, il le fera certainement.