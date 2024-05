LIVEBLOG | Frappes de Tsahal au Liban, une cible aérienne suspecte interceptée au nord d'Israël

Frappe à Rafah : l'Arabie saoudite accuse Israël de génocide

Selon des informations venues du Caire, l'Arabie saoudite a condamné Israël après son raid aérien à Rafah et l'incendie qui a tué 45 civils. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné "les actes de génocide en cours commis par les forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien, en attaquant les tentes des réfugiés sans défense à Rafah". Le ministère a ajouté que le royaume tenait Israël pour "pleinement responsable de ce qui se passe à Rafah et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés", dénonçant des "violations flagrantes et continues de toutes les lois et normes humanitaires".