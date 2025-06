La police des frontières mobilise 600 réservistes "pour contrer et prévenir les actes terroristes"

La police a annoncé qu'il avait été décidé hier de mobiliser 7 compagnies de réservistes et 6 compagnies d'élite de volontaires-réservistes de la police des frontières. Selon la police, quelque 600 combattants réservistes "ont été déployés hier dans les secteurs de la police des frontières dans toutes les zones à travers le pays, se sont déployés sur le terrain et ont opéré côte à côte avec les policiers israéliens et les combattants réguliers de la police des frontières des différentes unités. La police des frontières se prépare avec toutes ses forces à contrer et prévenir les actes terroristes, faire face aux troubles à l'ordre public et défendre les localités avec un renforcement et des entraînements dédiés".