Le Hamas accuse une nouvelle fois Israël de famine délibérée affectant otages et civils à Gaza

Dans une déclaration publiée ce lundi, Izzat al-Risheq, haut responsable du Hamas, affirme que les otages israéliens détenus à Gaza sont traités selon "les principes religieux et les valeurs humaines" du mouvement terroriste, recevant la même nourriture et l'eau que la population locale et que ses membres. Il souligne que, contrairement aux échanges précédents où les otages avaient été libérés en bon état, ils souffrent désormais de malnutrition et de perte de poids, tout comme les habitants de Gaza soumis à un blocus "injuste". Al-Risheq accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d’avoir déclenché une "guerre de la faim et de la soif" contre la population, ajoutant que la famine à Gaza résulte d’une stratégie visant à se "débarrasser du problème des otages en les affamant jusqu'à la mort, après avoir échoué à les localiser et les avoir tués lors de bombardements". Il qualifie par ailleurs le gouvernement israélien de "nazi" et le rend entièrement responsable de la situation humanitaire actuelle.