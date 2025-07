Tsahal arrête une cellule terroriste dirigée par l'Iran dans le sud de la Syrie

Les forces de la brigade régionale du Golan ont mené une opération nocturne pour arrêter une cellule terroriste dirigée par l'Iran dans le sud de la Syrie, a indiqué Tsahal. "Suite aux renseignements recueillis lors des enquêtes menées ces dernières semaines, les forces de la brigade ont mené une opération nocturne ciblée et arrêté plusieurs terroristes". Au cours de l’opération nocturne, plusieurs armes, notamment des grenades et des armes à feu, ont été saisies. "Les forces de Tsahal continuent d'opérer et d'empêcher l'établissement de tout élément terroriste en Syrie dans le but de protéger les citoyens de l'État d'Israël et les résidents du plateau du Golan en particulier", a conclu l'armée.

Selon les médias syriens, les forces israéliennes auraient arrêté trois ressortissants locaux, les frères Malek Samer al-Ahmad et Amer Salem al-Ahmad, originaires du village d'al-Basali, et Salem Mustafa, originaire du village d'Umm al-Luqas. Mustafa n'était pas chez lui au moment du raid. Les forces israéliennes l'auraient contacté via le téléphone de sa fille et contraint à se rendre sous la menace d'arrêter ses filles s'il ne se rendait pas.