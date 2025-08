Gaza : Israël autorisera l'entrée progressive de marchandises par l'intermédiaire de commerçants locaux, annonce le COGAT

"À la suite de la décision du Cabinet d'élargir la portée de l'aide humanitaire, un mécanisme a été approuvé pour le renouvellement progressif et contrôlé de l'entrée de marchandises par le biais du secteur privé à Gaza", a indiqué le COGAT. "L'objectif est d'augmenter le volume de l'aide entrant dans la bande de Gaza, tout en réduisant la dépendance à l'égard de la collecte de l'aide par l'ONU et les organisations internationales. Dans le cadre de l'élaboration de ce mécanisme, un nombre limité de commerçants locaux ont été approuvés, sous réserve de critères spécifiques et d'un contrôle de sécurité".

"Les marchandises comprennent des produits alimentaires de base, des aliments pour bébés, des fruits et légumes et des produits d'hygiène. Le paiement de ces marchandises s'effectuera uniquement par virement bancaire, dans le cadre d'un mécanisme de contrôle et de surveillance. Toutes les marchandises feront l'objet d'une inspection approfondie. En coopération avec les agences de sécurité, nous continuerons à mettre en œuvre des mécanismes de contrôle et de surveillance de l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza, tout en prenant toutes les mesures possibles pour empêcher l'implication du Hamas dans les processus d'acheminement et de distribution de l'aide", a conclu le COGAT.