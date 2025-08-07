Tsahal poursuit ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne poursuit ses offensives terrestres et aériennes contre les organisations terroristes à Gaza. Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, les forces de la 36e division opèrent à Khan Younès, ciblant tunnels et infrastructures souterraines. Plusieurs terroristes représentant une menace ont été éliminés lors des dernières 24 heures.

Dans le nord de la bande de Gaza, les divisions 162 et 99 ont mené des opérations dans les secteurs de Jabaliya et Daraj Tuffah. Des membres du Hamas y ont été repérés et neutralisés, tandis que des structures militaires en surface et en sous-sol ont été détruites.

Par ailleurs, la 143e division (division de Gaza) a mené des frappes dans le sud de Gaza, ciblant plusieurs infrastructures terroristes et découvrant plusieurs tunnels. Tsahal affirme agir en coordination avec les services de renseignement militaire (Aman) et le Shin Bet.