LIVEBLOG | "Les contacts avec les médiateurs n'ont pas été interrompus, mais rien ne permet la reprise des négociations", affirme le Hamas
"Jusqu'à présent, aucune 'avancée significative' n'a été réalisée", ont déclaré des sources du Hamas
Tsahal poursuit ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza
L’armée israélienne poursuit ses offensives terrestres et aériennes contre les organisations terroristes à Gaza. Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, les forces de la 36e division opèrent à Khan Younès, ciblant tunnels et infrastructures souterraines. Plusieurs terroristes représentant une menace ont été éliminés lors des dernières 24 heures.
Dans le nord de la bande de Gaza, les divisions 162 et 99 ont mené des opérations dans les secteurs de Jabaliya et Daraj Tuffah. Des membres du Hamas y ont été repérés et neutralisés, tandis que des structures militaires en surface et en sous-sol ont été détruites.
Par ailleurs, la 143e division (division de Gaza) a mené des frappes dans le sud de Gaza, ciblant plusieurs infrastructures terroristes et découvrant plusieurs tunnels. Tsahal affirme agir en coordination avec les services de renseignement militaire (Aman) et le Shin Bet.
Les bureaux d''El Al à Paris vandalisés par des inscriptions anti-israéliennes
"Citoyens français, réveillez-vous ! Aujourd'hui, c'est El Al, demain, ce sera Air France. Lorsque le président français Macron fait des déclarations qui reviennent à offrir des cadeaux au Hamas, voilà le résultat", a tweeté la ministre israélienne des Transports après les tags anti-israéliens sur les locaux d'El Al à Paris. "Je condamne cet acte barbare et violent contre El Al et j'attends des autorités françaises qu'elles identifient les coupables et prennent des mesures sévères à leur encontre".
"À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Sud-Liban qui nous appartient mais le pays tout entier", déclare le Hezbollah
"Le gouvernement a commis une grave erreur en prenant une décision qui prive le Liban de l'arme de la résistance face à l'ennemi israélien", a déclaré le Hezbollah dans un communiqué officiel. "Cette décision viole clairement l'alliance nationale ainsi que la déclaration du gouvernement ministériel. Cette décision affaiblira la capacité et le statut du Liban face à la poursuite des raids israéliens et américains. Ainsi, ce qu'Israël n'a pas réussi à obtenir lors de ses guerres contre le Liban, il l'obtient aujourd'hui grâce à cette décision", a poursuivi l'organisation terroriste. "C'est pourquoi le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a ordonné la conquête des territoires du gouvernement libanais et l'annexion de tout le Liban au Hezbollah. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le sud du Liban qui appartient au Hezbollah."
"Les contacts avec les médiateurs n'ont pas été interrompus, mais rien ne permet la reprise des négociations" (sources du Hamas)
"Les contacts avec les médiateurs n'ont pas été interrompus, mais jusqu'à présent, aucune 'avancée significative' n'a été réalisée qui permettrait la reprise des négociations", a rapporté le journal saoudien ASharq Al-Awsat, citant des sources au sein du Hamas et d'autres factions palestiniennes.
Les médias palestiniens font état de tirs nourris provenant d'hélicoptères de l'armée israélienne à l'est de la ville de Gaza
Gaza : nouveau convoi d'aide en provenance des Émirats arabes unis
La chaîne Sky News en arabe rapporte l'arrivée d'un nouveau convoi d'aide humanitaire des Émirats arabes unis dans la bande de Gaza via le passage de Rafah.
Le Hezbollah serait prêt à remettre ses missiles longue portée en échange de la fin des frappes israéliennes (média saoudien)
Le journal saoudien ASharq Al-Awsat rapporte que des sources libanaises ont révélé que le Hezbollah s'est dit prêt à remettre ses missiles à longue portée en échange de la fin des attaques israéliennes et de la reconstruction du Sud du Liban.
Donald Trump menace l'Iran : "S'ils relancent leur programme nucléaire, nous reprendrons les frappes"
Sud-Liban : deux blessés signalés lors des frappes israéliennes d'hier soir
Suite aux informations faisant état d'une attaque de l'armée israélienne dans le sud du Liban hier soir, la chaîne libanaise Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah, rapporte que deux personnes ont été blessées lors d'une attaque dans le village de Deir Sirian, près de Marjayoun, dans le sud du pays.
Tsahal détruit le domicile de l'un des auteurs de l'attentat du tramway de Jaffa en octobre (sources palestiniennes)
Les chaînes palestiniennes rapportent que l'armée israélienne a détruit la maison du terroriste Abed al-Rahim Himouni, l'un des auteurs de l'attentat perpétré en octobre dernier dans la station de tramway de Jaffa.
"Grâce à la GHF, l’aide atteint les affamés, pas le Hamas", se félicite Mike Huckabee
"Le président nous a dit qu'il voulait que la nourriture arrive dans les mains des personnes affamées, mais de manière à ce qu'elle n'arrive pas dans les mains du Hamas. C'est exactement ce que nous avons fait en créant la GHF. Le résultat a été assez phénoménal", a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël.
