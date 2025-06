Herzog sur l'Iran : "La tête du serpent ne doit jamais posséder l'arme nucléaire"

Le président Isaac Herzog a condamné samedi soir la poursuite du programme nucléaire iranien, appelant la communauté internationale à agir d'urgence. Ses déclarations font suite à un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) révélant que l'Iran continue d'étendre son enrichissement d'uranium. "L'AIEA a publié aujourd'hui un rapport accablant et sans précédent exposant le véritable objectif de l'Iran : faire progresser son programme d'armement nucléaire et obtenir la bombe atomique", a déclaré Herzog. "L'Iran viole de manière flagrante ses obligations fondamentales en vertu du Traité de non-prolifération nucléaire, bloque les inspecteurs de l'AIEA et étend dangereusement l'enrichissement d'uranium", a-t-il ajouté. "L'Iran, la tête du serpent de la terreur et de la destruction au Moyen-Orient, ne doit jamais être autorisé à posséder une arme nucléaire. Le monde doit se réveiller et agir de manière décisive — avant qu'il ne soit trop tard", a conclu le président.