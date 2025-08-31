Sud-Liban : Tsahal frappe une infrastructure souterraine du Hezbollah dans la crête de Beaufort

"Il y a peu de temps, les forces israéliennes ont frappé des infrastructures militaires, dont des infrastructures souterraines, sur un site du Hezbollah où des activités militaires ont été identifiées, dans la région de la crête de Beaufort, au Sud-Liban", a fait savoir l'armée israélienne. "L'existence de ce site et les activités qui s'y déroulent constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. Les forces de défense israéliennes poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace pour l'État d'Israël".