Mike Huckabee adresse ses condoléances aux familles d'Ilan Weiss et d'Idan Shtivi
"Janet et moi-même adressons nos plus sincères condoléances aux familles d'Ilan Weiss et d'Idan Shtivi, dont les corps ont été récupérés par les forces israéliennes et ramenés chez eux. Que leurs souvenirs soient une bénédiction. Nous continuons à exiger et à prier pour la libération immédiate de tous les otages", a écrit sur X l'ambassadeur des États-Unis en Israël.
Sud-Liban : Tsahal frappe une infrastructure souterraine du Hezbollah dans la crête de Beaufort
"Il y a peu de temps, les forces israéliennes ont frappé des infrastructures militaires, dont des infrastructures souterraines, sur un site du Hezbollah où des activités militaires ont été identifiées, dans la région de la crête de Beaufort, au Sud-Liban", a fait savoir l'armée israélienne. "L'existence de ce site et les activités qui s'y déroulent constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. Les forces de défense israéliennes poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace pour l'État d'Israël".
Les familles des otages manifestent devant les domiciles des ministres du cabinet de sécurité
"C'est un nouvel appel au réveil : assez de ce cabinet déconnecté. La volonté du peuple est claire : ramener tous les otages et mettre fin à la guerre", estiment-elles.
Source palestinienne : le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a été éliminé lors d'une frappe israélienne
Une source palestinienne a déclaré à la chaîne saoudienne Al-Arabiya que le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, a été éliminé lors d'une frappe israélienne hier soir et qu'il se trouvait dans l'appartement que l'armée israélienne a visé hier dans la ville de Gaza. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été donnée jusqu'à présent par le Hamas.
Judée-Samarie : les forces de l'armée israélienne lancent une offensive dans les environs d'Al-Amari, Ramallah et Al-Bireh (sources palestiniennes)
Le Hamas confirme officiellement la mort de Mohammed Sinwar
Dans une vidéo publiée samedi soir par le Hamas avec de nouvelles photos de Mohammed Deif, l'organisation a officiellement confirmé l'élimination de Mohammed Sinwar.
Sud-Liban : frappe israélienne nocturne rapportée à Ayta ash-Shab
Les médias palestiniens font état d'une frappe aérienne dans le nord de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza
Judée-Samarie : raid nocturne de Tsahal dans le village de Beita, au sud de Naplouse (sources palestiniennes)
Israël devrait mettre fin aux largages aériens au-dessus de Gaza et réduire l'entrée des camions d'aide humanitaire
Israël devrait mettre fin aux largages aériens au-dessus de Gaza et réduire l'entrée des camions d'aide humanitaire en vue d'une offensive majeure, a déclaré une source à CNN, alors que la Croix-Rouge a averti que les plans israéliens d'évacuation massive étaient "irréalisables".
Au moins 47 personnes ont été tuées samedi dans la ville de Gaza, selon les hôpitaux de Gaza. Cette semaine, des drones israéliens ont survolé plusieurs zones de la ville et ses environs pour distribuer des tracts, selon des habitants, appelant les gens à se diriger vers le sud de la vallée de Gaza, qui traverse la bande de Gaza. Mais le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) condamne cette évacuation.
Selon une source proche du dossier, le cabinet de sécurité ne discutera pas de cette proposition lors de sa réunion de dimanche. Le cabinet n'a pas non plus discuté de cette proposition lors de sa réunion de la semaine dernière.