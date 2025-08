LIVEBLOG | Israël intensifie l'aide humanitaire pour contrer la campagne menée par le Hamas sur la famine à Gaza

Israël intensifie l'aide humanitaire pour contrer la campagne menée par le Hamas sur la famine à Gaza

Face à une vague de critiques internationales croissantes et à la "campagne de la famine" orchestrée par le Hamas, Israël multiplie les initiatives humanitaires dans la bande de Gaza. Plus de 200 camions d’aide transitent désormais chaque jour par voie terrestre, en parallèle à des largages aériens. Israël a également donné son feu vert à l’Égypte pour construire un conduit d’eau vers la région côtière d’Al-Mawasi.

D’autres mesures incluent la reconstruction de la ligne électrique alimentant l’usine de dessalement de Deir el-Balah et l’entrée accrue de médicaments et de matériel médical. Ces actions visent à affaiblir le narratif du Hamas et à apaiser la pression internationale, notamment celle des États-Unis et de l’Union européenne.