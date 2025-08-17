LIVEBLOG | Israël : journée de grève générale et de manifestations pour réclamer le retour des otages

"Les émeutes en faveur du Hamas ont commencé", lance le nouveau président de la commission des Finances

Hanoch Milvitsky, président de la commission des Finances, a écrit sur son compte X :

"Les émeutes en faveur du Hamas ont commencé. Des Juifs, des Israéliens qui brûlent le pays pour empêcher la destruction du Hamas. Il y en a déjà eu dans notre peuple au cours de l'histoire. Nous les avons vaincus. Il en sera de même cette fois-ci".