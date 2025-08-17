LIVEBLOG | Israël : journée de grève générale et de manifestations pour réclamer le retour des otages
Environ 400 manifestations et événements divers sont prévus dans tout le pays dans le cadre de la grève déclarée par les familles des otages et des victimes de la guerre
"Les émeutes en faveur du Hamas ont commencé", lance le nouveau président de la commission des Finances
Hanoch Milvitsky, président de la commission des Finances, a écrit sur son compte X :
"Les émeutes en faveur du Hamas ont commencé. Des Juifs, des Israéliens qui brûlent le pays pour empêcher la destruction du Hamas. Il y en a déjà eu dans notre peuple au cours de l'histoire. Nous les avons vaincus. Il en sera de même cette fois-ci".
Des centaines de tonnes d'aide humanitaire acheminées depuis l'Égypte vers Gaza (média égyptien)
16 convois humanitaires transportant des centaines de tonnes de nourriture, d'eau, de matériel médical et d'urgence font route depuis l'Égypte vers la bande de Gaza, a rapporté la chaîne égyptienne Al-Qahera News.
"Ceux qui ont juré fidélité à l'entité ennemie (Israël) et tentent de désarmer la 'résistance' doivent y réfléchir", déclare le grand mufti du Sultanat d'Oman
"Netanyahou a surpris le monde avec son projet de créer le 'Grand Israël', même si ce rêve n'est pas nouveau", a déclaré le grand mufti du Sultanat d'Oman, Cheikh Ahmad al-Khalili, ont rapporté les médias arabes. "Ceux qui ont juré fidélité à l'entité ennemie, l'ont soutenue avec de l'argent et des armes, et ont tenté de désarmer la résistance, doivent y réfléchir. Ceux qui sont fidèles à l'ennemi doivent comprendre que leur seul salut réside dans l'adhésion à la vérité, l'unité de la foi, l'union de leurs voix et le soutien au droit qu'ils ont abandonné", a-t-il également dit.
Le Hamas appelle la CIJ et la CPI à émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens
"Le mouvement condamne fermement les déclarations criminelles divulguées dans les médias israéliens par l'ancien chef des services de renseignement (militaires) sioniste, Aharon Haliwa, qui a clairement révélé que l'extermination de 50 000 Palestiniens était un objectif délibéré", a déclaré le Hamas. "Nous appelons l'ONU et ses institutions, en particulier la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, à enregistrer ces déclarations et à émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants de l'occupation".
Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne se rendra au Caire aujourd'hui (média qatari)
Une source palestinienne haut placée a confirmé au journal qatari Al-Araby Al-Jadeed que les missions les plus importantes à l'ordre du jour du Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa lors de sa visite au Caire, qui commence aujourd'hui, sont la commission de soutien communautaire pour "l'après-guerre" et la formation des forces de sécurité palestiniennes en Égypte.
Selon la source, la réunion portera sur les missions de la commission de soutien communautaire, qui assumera la gestion de la bande de Gaza au lendemain de la fin de la guerre dans la région, et sur la manière dont elle exercera ses fonctions internes dans le cadre de la reconstruction rapide. La source a ajouté que "la commission assumera la responsabilité sécuritaire et civile dans la bande de Gaza après la fin de la guerre, et se verra confier la mission de reconstruction rapide du territoire. Cela est conforme au plan égyptien présenté lors du sommet arabe".
Des explosions entendues dans la capitale yéménite, Sanaa, à la suite de frappes sur une centrale électrique
Des explosions ont été entendues dans la capitale yéménite, Sanaa, à la suite de frappes ayant visé une centrale électrique, a rapporté le média libanais affilié au Hezbollah, Al-Mayadeen. Des sources houthies ont quant à elles rapporté aux médias yéménites que la centrale électrique de Haziz, dans le district de Sanhan, au sud de la capitale yéménite, Sanaa, avait été touchée lors de l'attaque.
Un campement des familles des otages sera installé lundi au plus proche des captifs, à la frontière avec Gaza
"Demain, lundi 18 août, les familles des otages vont installer un campement au plus proche des 50 captifs et de la frontière de Gaza. Les familles y dormiront, y lutteront et y annonceront la poursuite des actions menées pour obtenir la libération de leurs proches", ont annoncé les familles des otages.
Israël : journée de grève générale et de manifestations pour réclamer le retour des otages
Ce matin, une grève pour les otages a commencé, comme l'ont annoncé leurs familles et leurs soutiens. Diverses manifestations sont prévues dans plusieurs villes du pays, ainsi que des grèves dans diverses institutions, notamment l'Association médicale, les autorités locales, les universités, le siège de la haute technologie, la Fédération des industries et autres. Des milliers de policiers et de soldats des forces spéciales seront déployés dans tout le pays et dans différents points névralgiques tout au long de la journée.
Ce matin, des manifestations ont commencé aux carrefours à travers le pays et des cortèges de voitures ont débuté sur les axes routiers principaux. Au cours de la journée, des événements auront lieu sur la place des otages et à 20 heures, un rassemblement géant est prévu devant la Kirya.