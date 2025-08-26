LIVEBLOG | "Tsahal restera au sommet du mont Hermon pour protéger les localités du Golan et de Galilée", déclare Israël Katz
"Nous continuerons également à protéger les Druzes en Syrie", a ajouté le ministre israélien de la Défense
"Le Hamas affame les otages tout en festoyant comme des rois", affirme Israël, citant l'exemple de Tal Shoham, libéré avec 30 kilos en moins
"Le Hamas palestinien affame les otages tout en festoyant comme des rois", a tweeté le ministère israélien des Affaires étrangères en citant comme exemple le cas de l'ancien otage Tal Shoham, revenu de captivité extrêmement amaigri . "Nous avons pu constater qu'ils étaient bien nourris, qu'ils ne manquaient de rien. Ils se sont également vantés de l'avoir volé, qu'ils avaient des mois de provisions dans ce tunnel et dans tous leurs tunnels", a déclaré Tal Shoham dans des propos cités par le ministère. "Pendant 505 jours, les terroristes palestiniens du Hamas l'ont torturé et affamé, tout en se régalant comme des rois de l'aide humanitaire volée. Les seuls qui meurent de faim à Gaza sont les otages, affamés délibérément par le Hamas palestinien", a ajouté la diplomatie israélienne. Tal Shoham a perdu 30 kilos en captivité, alors que ses geôliers n'en ont pas perdu un seul.
Les médias libanais rapportent que les forces de l'armée israélienne ont fait irruption sur la place Al-Manara, dans le centre de Ramallah
Air France-KLM reprendra les vols vers Israël au départ d'Amsterdam le 28 septembre
"Nous sommes heureux d'annoncer la reprise des vols de la compagnie KLM vers Israël à partir du 28/9/25, avec un vol quotidien assuré par un Boeing 737-900", a annoncé le groupe Air France-KLM dans un communiqué. "Départ d'Amsterdam à 20h45, atterrissage à Ben Gourion à 03h30 avec une escale à Larnaca. Départ de Ben Gourion à 04h45, atterrissage à Amsterdam à 08h40. Les réservations peuvent être effectuées sur le site web de la compagnie et auprès des agences de voyage agréées", a précisé le groupe.
L'Arabie saoudite condamne "l'ingérence d'Israël dans les affaires intérieures de la Syrie"
"Le Royaume d'Arabie saoudite condamne les violations israéliennes continues, l'intrusion dans le territoire syrien et l'ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie, qui constituent une violation flagrante de l'accord de séparation des forces de 1974", a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères dans une déclaration écrite.
"Netanyahou continue de saboter l'accord, en totale contradiction avec la volonté du peuple", affirment les familles des otages
Suite aux informations selon lesquelles le Premier ministre israélien , Benjamin Netanyahou, ne présentera pas aujourd'hui au Conseil national de sécurité la proposition des médiateurs pour un accord, les familles des otages ont réagi : "Il est très regrettable que, précisément le jour où le peuple d'Israël descend dans la rue pour exiger clairement le retour de tous les otages et la fin de la guerre, Netanyahou continue de saboter l'accord, en totale contradiction avec la volonté du peuple. Le gouvernement n'a pas le mandat public de poursuivre cette guerre sans fin et de sacrifier nos proches sur l'autel de considérations politiques."
L'Indonésie prolonge son opération de largage d'aide humanitaire à Gaza
Le ministère indonésien de la Défense a annoncé la prolongation de l'opération de largage à Gaza qui avait débuté le 13 août et devait durer deux semaines, "conformément à la décision de l'ONU concernant la famine à Gaza". L'Indonésie a envoyé un troisième avion de transport, avec à son bord 26 membres d'équipage, pour participer aux largages dans la bande de Gaza et a annoncé qu'elle envisageait de fournir également une aide humanitaire terrestre via l'Égypte, parallèlement aux parachutages.
"Israël doit immédiatement mettre fin à ses opérations militaires à Gaza", déclare la Chine
"Israël doit immédiatement mettre fin à ses opérations militaires à Gaza", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, à propos de la frappe israélienne d'hier contre l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
"Dans la prochaine guerre la retenue ne sera plus de mise", menace le président du Parlement iranien
"Dans la prochaine guerre potentielle, la retenue ne sera plus de mise, de nouveaux espaces et de nouveaux lieux seront inclus dans la riposte", a déclaré le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, évoquant la dernière confrontation avec Israël, dans des propos cités par les médias iraniens. "Si l'ennemi lève la main, nous assisterons à l'extension de la guerre à de nouvelles régions et à d'autres théâtres économiques et politiques", a-t-il ajouté.
"330 camions d'aide distribués hier aux Gazaouis, des centaines d'autres en attente d'être pris en charge par l'ONU" (COGAT)
"320 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Zikim", a annoncé le COGAT. "Près de 330 camions ont été collectés et distribués par l'ONU et les organisations internationales. Le contenu de centaines de camions attend toujours d'être collecté du côté gazaoui des points de passage". "Des camions-citernes de carburant de l'ONU sont entrés pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels et 116 palettes d'aide ont été larguées par avion en coopération avec plusieurs pays", a ajouté le COGAT. "Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza".
"Tsahal restera au sommet du mont Hermon et dans la zone de sécurité nécessaire pour nous protéger", déclare Israël Katz
"L'armée israélienne restera au sommet du mont Hermon et dans la zone de sécurité nécessaire pour protéger les communautés du Golan et de la Galilée des menaces posées par le passé syrien", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "C'est le principal enseignement des événements du 7 octobre". "Nous continuerons également à protéger les Druzes en Syrie", a-t-il ajouté.
Syrie : Tsahal procède à des arrestations dans la région de Quneitra, dans le sud du pays (média syrien)
La chaîne syrienne SyriaTV a rapporté dans la nuit que des forces de l'armée israélienne avaient pénétré dans la ville de Sweisa, dans la région de Quneitra, dans le sud du pays, et avaient fait irruption dans des maisons civiles. Lors de cette opération, les forces israéliennes ont procédé à des arrestations, a affirmé le média.
Les médias palestiniens font état d'attaques aériennes et de bombardements intensifs à Jabaliya et à Nuseirat, dans le nord de la bande de Gaza
L'Iran derrière au moins deux attaques antisémites dans le pays, affirment les Renseignements australiens
L'agence de renseignement australienne a déclaré que l'Iran avait planifié au moins deux attentats contre la communauté juive en Australie, Anthony Albanese qualifiant ces attaques d'"actes exceptionnels et dangereux", a rapporté The Guardian. Albanese a annoncé mardi que les services de sécurité et de renseignement australiens disposaient de "renseignements fiables" permettant d'affirmer que le gouvernement iranien était derrière les attaques contre la synagogue Adat Israël à Melbourne et le restaurant Lewis Continental Kitchen à Bondi.
"L'agence de renseignement australienne estime qu'il est probable que l'Iran ait également planifié d'autres attentats. Il s'agit d'actes d'agression exceptionnels et dangereux organisés par un État étranger sur le sol australien", a-t-il déclaré. "Il s'agissait de tentatives visant à déstabiliser la cohésion sociale et à semer la discorde au sein de notre communauté. C'est tout à fait inacceptable, et le gouvernement australien réagit avec fermeté et détermination."
Le Premier ministre australien Anthony Albanese prévient qu'une loi sera adoptée pour classer les Gardiens de la révolution islamique iraniens comme organisation terroriste
Judée-Samarie : opérations israéliennes rapportées dans plusieurs localités palestiniennes
Les médias palestiniens ont rapporté dans la nuit que les forces de défense israéliennes ont pris d'assaut le camp de Balata, à Naplouse, le village de Bani Naim, à l'est de Hébron, et le village de Tekoa, à l'est de Bethléem. Selon les informations disponibles, les forces ont procédé à des arrestations au cours de l'opération.
L'ambassade de Chine rappelle aux citoyens chinois en Israël de respecter les lois locales
L'ambassade de Chine demande aux citoyens chinois en Israël d'être extrêmement vigilants et rappelle à ceux qui travaillent dans le pays de passer par les voies officielles et de respecter les règles de travail et les lois locales.
Israël : journée de mobilisation nationale pour le retour des otages
Les familles des otages organisent ce mardi une journée de lutte nationale sous le slogan "Israël se mobilise pour les otages". Des actions de protestation et de solidarité ont lieu dans tout le pays afin de placer la question des 50 otages au centre du débat public. La journée a débuté par le déploiement de drapeaux géants devant l’ambassade des États-Unis à Tel Aviv, suivi de manifestations sur plusieurs grands axes routiers. À 10h, une performance intitulée "Mères et poussettes" se tiendra à Tel Aviv, tandis que de grands cortèges de soutien traverseront le pays dans l’après-midi.
Le point culminant de la journée aura lieu ce soir : une marche partira à 19h de la gare Savidor Central vers la Place des Otages, où se tiendra à 20h un grand rassemblement avec la participation des familles et de nombreux soutiens. Le Forum des familles des otages rappelle que l’objectif est clair : "ramener les otages dans le cadre d’un seul accord et sans délai". Plusieurs entreprises de la tech ont également annoncé qu’elles permettraient à leurs employés de quitter le travail plus tôt pour rejoindre les manifestations.