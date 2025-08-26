"Le Hamas affame les otages tout en festoyant comme des rois", affirme Israël, citant l'exemple de Tal Shoham, libéré avec 30 kilos en moins

"Le Hamas palestinien affame les otages tout en festoyant comme des rois", a tweeté le ministère israélien des Affaires étrangères en citant comme exemple le cas de l'ancien otage Tal Shoham, revenu de captivité extrêmement amaigri . "Nous avons pu constater qu'ils étaient bien nourris, qu'ils ne manquaient de rien. Ils se sont également vantés de l'avoir volé, qu'ils avaient des mois de provisions dans ce tunnel et dans tous leurs tunnels", a déclaré Tal Shoham dans des propos cités par le ministère. "Pendant 505 jours, les terroristes palestiniens du Hamas l'ont torturé et affamé, tout en se régalant comme des rois de l'aide humanitaire volée. Les seuls qui meurent de faim à Gaza sont les otages, affamés délibérément par le Hamas palestinien", a ajouté la diplomatie israélienne. Tal Shoham a perdu 30 kilos en captivité, alors que ses geôliers n'en ont pas perdu un seul.