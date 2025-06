Tsahal confirme que des navires lance-missiles ont frappé des cibles houthies dans le port de Hodeidah au Yémen

"Ce matin, des navires lance-missiles de la marine israélienne ont frappé des cibles appartenant au régime terroriste houthi dans le port de Hodeidah, au Yémen", a confirmé Tsahal. "Ces frappes ont été menées à la suite de l'agression du régime terroriste houthi contre l'État d'Israël, notamment le lancement de missiles sol-sol et de drones vers le territoire israélien et ses citoyens. Ces frappes ont été menées afin de mettre un terme à l'utilisation du port à des fins militaires. Le port est utilisé pour transférer des armes et constitue un nouvel exemple de l'exploitation cynique des infrastructures civiles par le régime terroriste houthi afin de mener à bien ses activités terroristes. La frappe a été menée après que l'armée israélienne a émis des avertissements préalables à la population de la zone, afin de réduire le risque de dommages aux civils non impliqués".