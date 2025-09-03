LIVEBLOG | Alertes déclenchées dans tout le pays, un missile lancé depuis le Yémen intercepté
Les manifestants ont incendié des poubelles devant le domicile de Netanyahou, la police se prépare à empêcher les barrages routiers
Articles recommandés -
"Nous soignons les patients dans des salles non protégées", regrette le directeur de l'hôpital Soroka de Beer Sheva
La commission spéciale pour le renforcement et le développement du Néguev et de la Galilée, présidée par le député Oded Forer, se réunit actuellement à l'hôpital Soroka. Le Dr Shlomo Kodish, directeur de l'hôpital, a déclaré aux membres de la Knesset : "La solidité de Soroka est essentielle pour l'État d'Israël. Les habitants du Néguev et les employés de Soroka doivent savoir qu'on ne les envoie pas au combat sans être protégés. Nous soignons les patients dans des salles non protégées"
Alertes déclenchées dans tout le pays, un missile lancé depuis le Yémen intercepté
Un seul missile a été tiré par les Houthis et intercepté dans le ciel d'Israël. Des fragments ont chuté dans la région de Jérusalem, sans faire ni dégâts ni blessés.
Les dirigeants des organisations terroristes à l'étranger craignent qu'Israël ne s'en prenne à eux (média qatari)
Les dirigeants des organisations terroristes à l'étranger prennent des mesures de précaution, craignant qu'Israël ne s'en prenne à eux, selon un article publié dans le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed. Une source égyptienne a déclaré que Le Caire avait mis en garde contre toute attaque contre le chef du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, qui séjourne actuellement au Caire, après les menaces croissantes d'Israël de s'en prendre à lui. La source égyptienne a révélé que Le Caire, dans le cadre de son rôle de médiateur dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, a récemment accepté d'accorder la résidence permanente à Ziyad al-Nakhala. Une source au sein du Hamas a révélé au journal que l'organisation avait reçu des avertissements de la part de hauts responsables de plusieurs pays où résident des membres du bureau politique de l'organisation terroriste, les exhortant à prendre des mesures de sécurité strictes.
Tsahal et le Shin Bet éliminent le chef de l'organisation terroriste Kataeb al-Mujahedeen à Gaza
Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé, lors d'une opération conjointe menée la semaine dernière à Nuseirat, Musbah Salim Musbah Dayyah, chef de l'organisation terroriste Kataeb al-Mujahedeen dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, Daia recrutait des terroristes en Judée-Samarie et à l'intérieur d'Israël pour planifier et exécuter des attentats. Son organisation avait participé aux attaques contre Israël, notamment lors du massacre du 7 octobre, en coordination avec les plans du Hamas.
Il avait été nommé à la tête du groupe après l'élimination de ses trois prédécesseurs ces derniers mois. Tsahal affirme que cette opération porte un coup significatif aux réseaux terroristes cherchant à organiser des attaques depuis Gaza vers la Judée-Samarie et Israël. L'armée et le Shin Bet ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs opérations contre les organisations terroristes et à neutraliser toute menace contre les citoyens israéliens.
"Les actions de Macron sont dangereuses, elles n'apporteront ni la paix ni la sécurité", lance Gideon Sa'ar
"Le président Macron s'intéresse beaucoup aux visas américains pour les membres de l'Autorité palestinienne. C'est ce qui l'empêche de dormir. Il ne s'insurge pas contre l'incitation à la haine contre Israël et les Juifs dans le système éducatif palestinien. Il ne s'insurge pas non plus contre les paiements versés par l'Autorité palestinienne aux terroristes et à leurs proches selon le principe du « pay for slay » (payer pour tuer). Plus le crime terroriste est grave, plus la récompense versée par l'Autorité palestinienne est élevée", a écrit sur X le ministre israélien des Affaires étrangères.
https://x.com/i/web/status/1962968422720897224
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
"Macron tente d'intervenir de l'extérieur dans un conflit auquel il n'est pas partie prenante, en totale déconnexion avec la réalité sur le terrain après le 7 octobre. Macron compromet la stabilité de la région par ses actions et entraîne le système régional et international vers des mesures unilatérales. Ses actions sont dangereuses. Elles n'apporteront ni la paix ni la sécurité", a-t-il ajouté.
Syrie : cinq personnes arrêtées par Tsahal dans la région de Quneitra (média syrien)
La chaîne SyriaTV rapporte que les forces de l'armée israélienne ont envahi tôt ce matin le village de Jubata al-Khashab, dans le district de Quneitra, où elles ont effectué des perquisitions dans une maison et arrêté cinq personnes.
Sud-Liban : frappe israélienne rapportée à Aitaroun
Les médias libanais ont rapporté que les explosions entendues tôt ce matin dans le sud du pays faisaient suite à une frappe de l'armée israélienne à la périphérie du village d'Aitaroun, dans le sud du Liban.
Gaza-ville : Tsahal fait exploser des robots piégés pour détruire des bâtiments (sources locales)
Selon des informations palestiniennes, l'armée israélienne aurait fait exploser des robots piégés afin de détruire des maisons à l'est du bassin de Cheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza.
Jérusalem : des véhicules endommagés par le feu, des habitants évacués des bâtiments voisins
La police a déclaré qu'à la suite de l'incendie de poubelles et de pneus dans les quartiers de Rehavia et Givat Ram à Jérusalem, plusieurs véhicules garés sur place ont été endommagés et plusieurs habitants ont été évacués des bâtiments voisins. "Les feux de poubelles et de pneus ont été éteints, évitant ainsi tout danger pour les usagers de la route et les habitants du quartier", a déclaré la police. Une habitante de Rehavia et membre du groupe "Jérusalem contre l'anarchie", a vivement critiqué les actions de protestation, déclarant à ynet : "Ils brûlent notre quartier, les maisons étaient en danger réel".
Manifestations à Jérusalem : un feu déclenché près du domicile du Premier ministre
La journée de protestation a commencé à Jérusalem, après s'être concentrée sur Tel Aviv les fois précédentes, avec des actions coordonnées des militants pour la libération des otages : autour de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, les manifestants ont allumé des feux à plusieurs endroits, avec des poubelles de recyclage, dans le but de créer un "cercle de feu" autour du lieu. L'un des incendies s'est déclaré dans le quartier de Rehavia, à seulement 100 mètres de la résidence officielle. Parallèlement, à 6 h 29, des dizaines de militants se sont rendus au domicile du ministre Ron Dermer.
https://x.com/i/web/status/1963091244348752126
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
La police se prépare à empêcher les blocages de routes avec des forces armées en place avec des dépanneuses. Les forces de police sur le terrain veillent à ce que la circulation ne soit pas interrompue, tandis que les foyers de protestation s'étendent dans la capitale.
Israël : trois jours de manifestations pour réclamer la libération des otages ont commencé
Les manifestants ont incendié des poubelles autour du domicile de Netanyahou, la police se prépare à empêcher les barrages sur la route 1 et à Mevaseret Zion. Au programme : un campement dans la rue Gaza, à Jérusalem, des marches et des déclarations. Des centaines de jeunes devraient former une chaîne humaine, et samedi, une manifestation de grande ampleur est prévue sur la place de Paris. Des entreprises de haute technologie et des fonds de capital-risque se sont également joints à la protestation et fourniront des moyens de transport à leurs employés.