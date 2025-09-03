"Nous soignons les patients dans des salles non protégées", regrette le directeur de l'hôpital Soroka de Beer Sheva

La commission spéciale pour le renforcement et le développement du Néguev et de la Galilée, présidée par le député Oded Forer, se réunit actuellement à l'hôpital Soroka. Le Dr Shlomo Kodish, directeur de l'hôpital, a déclaré aux membres de la Knesset : "La solidité de Soroka est essentielle pour l'État d'Israël. Les habitants du Néguev et les employés de Soroka doivent savoir qu'on ne les envoie pas au combat sans être protégés. Nous soignons les patients dans des salles non protégées"