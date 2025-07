LIVEBLOG | Itamar Ben Gvir appelle Netanyahou à cesser de négocier avec le Hamas à Doha

"Moshe, Noam, Meir, Binyamin et Moshe ont combattu avec courage pour protéger les citoyens d'Israël", déclare Israël Katz

"Mes plus sincères condoléances (...). Moshe, Noam, Meir, Binyamin et Moshe ont combattu avec acharnement et courage les meurtriers du Hamas pour protéger les citoyens d'Israël et faire revenir nos frères et sœurs kidnappés", a écrit le ministre israélien e la Défense. "Je voudrais partager la profonde tristesse des familles. La nation entière est avec vous". "J'adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et de courage à nos combattants qui poursuivent leur mission - jusqu'à ce que les objectifs soient atteints".