LIVEBLOG | "Je pense que nous aurons très bientôt un accord sur Gaza", déclare Donald Trump

Israël Katz au Hamas : "Un ouragan dévastateur s'abattra sur Gaza. Libérez les otages et déposez les armes, sinon vous serez anéantis"

"Aujourd'hui, un ouragan dévastateur s'abattra sur la ville de Gaza et les toits des tours du terrorisme trembleront", a écrit sur X le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "Ceci est un dernier avertissement aux meurtriers et aux tyrans du Hamas à Gaza et dans les hôtels de luxe à l'étranger : libérez les otages et déposez les armes, sinon Gaza sera détruite et vous serez anéantis. L'armée israélienne poursuit son opération comme prévu et se prépare à élargir son champ d'action pour vaincre Gaza".