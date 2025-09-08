LIVEBLOG | "Je pense que nous aurons très bientôt un accord sur Gaza", déclare Donald Trump
"Nous avons donc eu de très bonnes discussions. De bonnes choses peuvent arriver"
L'Espagne va imposer un embargo sur la vente d'armes à Israël
"Le gouvernement espagnol estime que défendre son pays est une chose, mais que bombarder des hôpitaux et affamer à mort des enfants innocents en est une autre", a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. "Le gouvernement espagnol va promouvoir une législation visant à imposer un embargo de facto sur la vente d'armes à Israël". L'Espagne interdit également aux pétroliers qui approvisionnent l'armée israélienne en carburant d'accoster dans les ports espagnols.
Israël Katz au Hamas : "Un ouragan dévastateur s'abattra sur Gaza. Libérez les otages et déposez les armes, sinon vous serez anéantis"
"Aujourd'hui, un ouragan dévastateur s'abattra sur la ville de Gaza et les toits des tours du terrorisme trembleront", a écrit sur X le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "Ceci est un dernier avertissement aux meurtriers et aux tyrans du Hamas à Gaza et dans les hôtels de luxe à l'étranger : libérez les otages et déposez les armes, sinon Gaza sera détruite et vous serez anéantis. L'armée israélienne poursuit son opération comme prévu et se prépare à élargir son champ d'action pour vaincre Gaza".
Israël aurait exigé que l'armée libanaise entame le désarmement du Hezbollah dans les zones où se trouvent des missiles et des drones
Une source bien informée a déclaré au journal libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, qu'Israël avait exigé, par l'intermédiaire des États-Unis, que l'armée libanaise lance son programme de désarmement du Hezbollah dans les régions de Baalbek et de Hermel. La source a précisé qu'Israël affirmait que ces deux régions abritaient des centres de missiles et de drones de haute qualité.
Avigdor Liberman : "Face à un Premier ministre qui ne se soucie que de lui-même, le bloc sioniste doit présenter une équipe soudée"
"Face à un Premier ministre incompétent qui ne se soucie que de lui-même, le bloc sioniste doit présenter une équipe soudée de personnes expérimentées qui travailleront ensemble pour le bien des citoyens israéliens", a écrit le président du parti Israël Beiteinu, le député Avigdor Liberman, sur son compte X. "La question importante n'est pas de savoir quel parti sera le plus grand, mais comment les partis sionistes pourront obtenir ensemble 63 mandats".
Frappes israéliennes nocturnes rapportées dans le quartier de Sheikh Radwan, dans le nord de la ville de Gaza
Israël Katz envisage d'autoriser la présence de fidèles juifs au tombeau de Joseph pendant Rosh Hashana
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, envisage de confirmer que les Juifs peuvent être présents sur la tombe de Joseph, située à Naplouse, dans le nord de la Judée-Samarie, tout au long de Rosh Hashanah, pendant trois jours d'affilée, a rapporté ynet.
"Je pense que nous aurons très bientôt un accord sur Gaza", déclare Donald Trump
Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'un accord sur Gaza pourrait bientôt être conclu afin de garantir la libération de tous les otages détenus par le Hamas, après avoir lancé ce qu'il a appelé son "dernier avertissement" au groupe terroriste. "Je pense que nous aurons très bientôt un accord sur Gaza", a-t-il déclaré. Selon lui, "il pourrait y avoir un peu moins de 20 otages (vivants) parce que certains, vous savez, ont tendance à mourir". "On travaille sur une solution qui sera très bonne et les détails seront bientôt disponibles. Je ne souhaite pas en dire plus". "Nous essayons de résoudre cette question, de ramener les otages, de régler ce problème. Nous avons donc eu de très bonnes discussions. De bonnes choses peuvent arriver", a-t-il ajouté.