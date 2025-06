Katz ordonne la diffusion de la "vidéo d'horreur" du 7 octobre aux participants de la flottille pour Gaza

Le ministre de la Défense Israel Katz a ordonné à Tsahal de projeter aux passagers de la flottille "Madeleine" vers Gaza la "vidéo d'horreur" du massacre du Hamas du 7 octobre. "Il convient que Greta l'antisémite et ses compagnons pro-Hamas voient exactement qui est l'organisation terroriste Hamas qu'ils viennent soutenir, quels actes d'horreur ils ont commis contre des femmes, des personnes âgées et des enfants, et contre qui Israël se bat pour sa défense", a indiqué le bureau du ministre. "Je félicite Tsahal pour la prise de contrôle rapide et sûre de la flottille 'Madeleine' afin de les empêcher de forcer le blocus et d'atteindre les côtes de Gaza."