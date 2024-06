LIVEBLOG | L'armée israélienne annonce une "pause tactique" dans les combats du sud de Gaza

Six brigades de réserve de l'armée israélienne vont être mobilisées

Alors que le gouvernement a voté la semaine dernière la prolongation de l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes, des milliers de réservistes devraient recevoir de nouveaux ordres de mobilisation et servir au total plus de six mois. Un officier supérieur de l'état-major a estimé que "le fardeau est hors du commun, il n'est pas seulement militaire, mais aussi économique et familial".