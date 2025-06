Tabagisme en Israël : un fumeur sur cinq, soit un tiers de plus que la moyenne mondiale

Le rapport 2024 du ministre de la Santé sur le tabagisme en Israël révèle qu'un adulte israélien sur cinq fume. L'enquête KAP du département d'éducation et de promotion de la santé et du centre national de contrôle des maladies (Malba"m), sur laquelle s'appuie ce rapport, indique que le taux de tabagisme chez les adultes demeure stable depuis une décennie, mais dépasse d'un tiers la moyenne mondiale. Les données montrent que près d'un enfant et adolescent sur cinq de moins de 18 ans a expérimenté au moins un produit du tabac, et que 54% des élèves des lycées religieux ultra-orthodoxes ont testé des produits tabagiques. Par ailleurs, le sevrage tabagique en Israël s'effectue à un rythme inférieur de 50% à la moyenne des pays de l'OCDE.