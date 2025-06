L'enrichissement nucléaire de l'Iran "ne cessera jamais", affirme l''ambassadeur iranien à l'ONU

L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, Amir-Saeid Iravani, a déclaré dimanche que l'enrichissement nucléaire de l'Iran "ne cessera jamais" car il est autorisé à des fins "énergétiques pacifiques" en vertu du Traité de non-prolifération. "L'enrichissement est notre droit, un droit inaliénable, et nous voulons mettre en œuvre ce droit", a déclaré Iravani à CBS News, ajoutant que l'Iran était prêt à négocier mais que "la reddition sans condition n'est pas une négociation". Selon lui, Téhéran "est prêt à négocier, mais après cette agression, ce n'est pas une condition appropriée pour un nouveau cycle de négociations, et il n'y a aucune demande de négociations et de rencontre avec le président".