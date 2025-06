Herzog : "Matinée triste et difficile, nos frères ont été tués dans des attaques iraniennes criminelles"

Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé sur les victimes des tirs iraniens, déclarant que "c'est une matinée très triste et difficile. Nos sœurs et frères ont été tués et blessés cette nuit dans des attaques iraniennes criminelles contre la population civile à Bat Yam, Tamra et d'autres localités. Juifs et Arabes, anciens résidents et nouveaux immigrants, parmi eux des enfants et des personnes âgées, femmes et hommes". Herzog a ajouté : "Je partage le lourd deuil des familles et ressens cette terrible perte. Je prie pour la guérison des blessés et la localisation des disparus".