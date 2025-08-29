LIVEBLOG | "L'Iran n'a jamais été aussi faible. Trump et Israël les ont mis sur la défensive", affirme Tom Barrack
L'émissaire américain pour le Liban et la Syrie a également affirmé que "ce qui se passe à Gaza rend fou le monde arabe"
Articles recommandés -
La Grande-Bretagne interdit à Israël d'envoyer des représentants officiels au salon de l'armement de Londres
Le ministère israélien de la Défense a annoncé qu’il ne participera pas au salon international de défense DSEI 2025, prévu à Londres du 9 au 12 septembre, après la décision du gouvernement britannique de limiter la participation officielle de représentants militaires et gouvernementaux israéliens. Dans un communiqué, le ministère qualifie cette mesure de "pas offensif et honteux", estimant qu’elle vise délibérément les représentants d’Israël. En conséquence, aucun pavillon national israélien ne sera installé lors de l’événement, même si les entreprises israéliennes qui souhaitent exposer bénéficieront d’un soutien logistique complet. Le ministère critique une décision prise "pour des raisons politiques" et accuse Londres de "servir les intérêts des extrémistes" et de "légitimer le terrorisme", alors qu’Israël est engagé sur plusieurs fronts contre des organisations terroristes islamistes radicales menaçant également les pays occidentaux et la sécurité maritime internationale.
Plus de 500 employés de l’ONU appellent à qualifier la guerre à Gaza de génocide
Selon l’agence Reuters, plus de 500 employés du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, dirigé par Volker Türk, ont adressé mercredi une lettre interne réclamant que l’ONU désigne explicitement la guerre à Gaza comme un génocide en cours. Les signataires estiment que les critères juridiques du génocide sont remplis et citent "l’ampleur, la nature et la gravité des violations documentées" dans la bande de Gaza.
La lettre souligne que le Haut-Commissariat a une "responsabilité juridique et morale" de dénoncer publiquement ces actes et appelle Volker Türk à adopter "une position claire et publique". Les employés préviennent qu’un silence persistant sur ce sujet risquerait de nuire à la crédibilité de l’ONU et de fragiliser l’ensemble du système international de défense des droits humains.
L'armée israélienne enquête sur une attaque qui a blessé des soldats de l'armée libanaise
Le porte-parole de l'armée israélienne en arabe exprime ses regrets pour les blessures infligées hier à des soldats de l'armée libanaise : "Hier, l'armée israélienne a attaqué dans le sud du Liban un véhicule d'ingénierie à Naqoura qui reconstruisait des infrastructures du Hezbollah. L'attaque a connu un problème technique et les munitions n'ont pas explosé. Par la suite, des informations ont fait état de blessures infligées à des soldats de l'armée libanaise et on examine la possibilité qu'il s'agisse d'un accident résultant de l'explosion de munitions israéliennes. L'armée israélienne exprime ses regrets pour les blessures infligées aux soldats de l'armée libanaise et l'incident fait l'objet d'une enquête. L'attaque visait les tentatives du Hezbollah de reconstruire des infrastructures et non les soldats de l'armée libanaise."
"Ahmed Al-Sharaa est favorable à un dialogue avec Israël", selon Tom Barrack
"Nous avons déjà eu deux réunions, des réunions historiques. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 30 ans", a-t-il également dit lors du même podcast. "Je dois vous dire que cela m'a époustouflé... La première réunion a duré trois heures et demie. Ils étaient si bons l'un avec l'autre, sans être forcément d'accord, mais en s'engageant dans ces premières étapes de la chimie corporelle pour voir, pouvons-nous arriver à un endroit où nous pouvons nous mettre d'accord sur une ou deux choses ? Et c'est ce qu'ils ont fait. Al-Sharaa se penche donc en disant : "Je dois apaiser tous mes voisins." Il a cependant ajouté : "Al-Sharaa ne fait pas confiance à Israël, personne ne fait confiance en leurs intentions. Ce qui se passe à Gaza rend tout le monde arabe fou".
https://x.com/i/web/status/1961173345560580265
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
"L'Iran n'a jamais été aussi faible. Trump et Israël les ont mis sur la défensive", affirme Tom Barrack
"Les bombardements B-2 sur les installations nucléaires iraniennes n'étaient qu'un amuse-gueule. Si vous voulez vous frotter à nous, voilà ce qui vous attend", a assuré l'émissaire américain pour le Liban et la Syrie lors du podcast Clash Report.
https://x.com/i/web/status/1961179529055277518
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .