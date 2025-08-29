LIVEBLOG | "L'Iran n'a jamais été aussi faible. Trump et Israël les ont mis sur la défensive", affirme Tom Barrack

La Grande-Bretagne interdit à Israël d'envoyer des représentants officiels au salon de l'armement de Londres

Le ministère israélien de la Défense a annoncé qu’il ne participera pas au salon international de défense DSEI 2025, prévu à Londres du 9 au 12 septembre, après la décision du gouvernement britannique de limiter la participation officielle de représentants militaires et gouvernementaux israéliens. Dans un communiqué, le ministère qualifie cette mesure de "pas offensif et honteux", estimant qu’elle vise délibérément les représentants d’Israël. En conséquence, aucun pavillon national israélien ne sera installé lors de l’événement, même si les entreprises israéliennes qui souhaitent exposer bénéficieront d’un soutien logistique complet. Le ministère critique une décision prise "pour des raisons politiques" et accuse Londres de "servir les intérêts des extrémistes" et de "légitimer le terrorisme", alors qu’Israël est engagé sur plusieurs fronts contre des organisations terroristes islamistes radicales menaçant également les pays occidentaux et la sécurité maritime internationale.