La Jordanie refuse de jouer un match contre Israël au Mondial de Basket U19

Un représentant de l'équipe nationale jordanienne a officiellement annoncé ce matin à la fédération internationale de basket (FIBA) ​​​​que l'équipe jordanienne ne se présentera pas au match de ce soir contre l'équipe israélienne dans le cadre du Championnat du monde U-19. Israël remportera donc une victoire technique par 20 à 0, ce qui lui donnera sa deuxième victoire en deux matchs dans la compétition. "Au nom de la fédération israélienne de basket, je regrette la décision de l'équipe jordanienne. J'espérais que les Jordaniens viendraient quand même jouer pour montrer à tous qu'il est possible de faire les choses différemment, surtout en cette période difficile. Je crois que le sport est un pont entre les peuples et les cultures, et non une arène politique", a réagi le président de la fédération israélienne de basket, Amos Frishman. "L’équipe israélienne continuera à représenter le pays avec professionnalisme et respect pour tout adversaire".