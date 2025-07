"La situation à Gaza a dépassé les pires craintes du monde", selon le Premier ministre australien

"La position du gouvernement australien est claire : toute vie innocente compte. Chaque Israélien. Chaque Palestinien. Ce conflit a coûté trop de vies innocentes. Des dizaines de milliers de civils ont été tués, des enfants meurent de faim. Gaza est en situation de catastrophe humanitaire. Le blocage de l’aide par Israël et le meurtre de civils, y compris des enfants, qui cherchent à accéder à l’eau et à la nourriture, sont injustifiables et inacceptables. Nous appelons Israël à respecter immédiatement ses obligations en vertu du droit international. Cela inclut l’autorisation pour l’ONU et les organisations humanitaires (ONG) d’exercer en toute sécurité et sans entrave leur mission vitale. Toute proposition de transfert forcé et permanent de la population palestinienne doit être abandonnée", a déclaré Anthony Albanese.

"L’Australie condamne le terrorisme et la cruauté du Hamas, et nous réitérons notre appel à la libération immédiate de tous les otages restants. Nous continuons à soutenir tous les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu, en reconnaissant qu’un cessez-le-feu immédiat et permanent est le meilleur espoir de ramener les otages chez eux et d’atténuer la souffrance de leurs proches. L’Australie est fière de son soutien ferme à la création de l’État moderne d’Israël".

Alors, comme aujourd’hui, la communauté internationale a envisagé deux États : l’État d’Israël et l’État de Palestine. La reconnaissance des aspirations légitimes du peuple palestinien à disposer de son propre État a longtemps constitué une position bipartisane en Australie. La raison pour laquelle la solution à deux États reste l’objectif de la communauté internationale, c’est qu’une paix juste et durable en dépend. L’Australie est engagée en faveur d’un avenir dans lequel les deux peuples — israélien et palestinien — vivent en paix et en sécurité, dans des frontières reconnues et sûres. D’ici là, tous les efforts doivent être consacrés, dès maintenant, à la protection des vies innocentes et à la fin des souffrances et de la famine des habitants de Gaza", a-t-il conclu.