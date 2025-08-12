"Les médias ignorent les informations que nous avons présentées contre Anas al-Sharif" (porte-parole de Tsahal)

"Précision importante concernant Anas al-Sharif : avant l'attaque, nous avons obtenu des renseignements indiquant que Sharif était un membre actif de la branche armée du Hamas au moment de son élimination. De plus, il percevait un salaire versé par le groupe terroriste Hamas et par Al Jazeera, qui soutient le terrorisme", a déclaré le porte-parole international de Tsahal , le lieutenant-colonel, Nadav Shoshani. "Ce que nous avons rendu public n'est qu'une petite partie déclassifiée des renseignements dont nous disposions sur al-Sharif avant l'attaque. Ces informations ont été obtenues lors d'opérations terrestres menées à Gaza dans deux endroits distincts".

"Pour une raison quelconque, les médias ignorent les informations que nous avons présentées parce qu'al-Sharif a déclaré qu'il n'était pas un terroriste. 'Croyez-moi, je ne suis pas un terroriste' semble fonctionner si vous êtes contre Israël. Le monde va-t-il vérifier honnêtement avant de publier des informations ? Y aura-t-il des critiques à l'égard de l'exploitation de la presse par le Hamas ? Quelqu'un critiquera-t-il Al Jazeera pour avoir employé des terroristes ?", a-t-il conclu.