LIVEBLOG | "Un terroriste reste un terroriste même avec un badge de presse", affirme Israël au sujet d'Anas al-Sharif
"Comme le montrent les registres de paie du Hamas, Anas Jamal Mahmoud Al-Sharif était un terroriste du Hamas", a martelé le ministère israélien des Affaires étrangères
Tsahal annonce la destruction de nombreuses infrastructures du Hamas dans le nord de Gaza au cours des trois derniers mois
L’armée israélienne a annoncé avoir mené au cours des trois derniers mois des opérations dans les secteurs de Jabalia et Darj Tuffah, dans le nord de la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont ciblé et détruit de nombreuses infrastructures terroristes du Hamas, en surface et souterraines, avec l’appui de l’aviation. Plusieurs bâtiments militaires, postes d’observation et sites de lancement de roquettes ont été frappés et des dizaines de terroristes éliminés. Des dizaines d'entrées de tunnels ainsi que plusieurs segments de réseaux souterrains ont également été neutralisés.
"Netanyahou considère les otages comme un fardeau", affirme le père de Nimrod Cohen, captif à Gaza
"Je ne le crois pas et personne ne le croit. Le chef d'état-major dit que l'armée est épuisée après 22 mois de combat, qu'il n'y a pas de plan et que nous mettons les otages en danger. Tout le monde le dit, sauf Netanyahou et son gouvernement extrémiste", a déclaré Yehuda Cohen, le père de l'otage Nimrod Cohen, lors d'une interview accordée à CNN. "Netanyahou gagne du temps, il considère les otages comme un fardeau car il subit des pressions de la société israélienne, de l'opposition, de l'armée, des familles, et il veut seulement conquérir Gaza pour satisfaire Ben Gvir et Smotrich, et cela lui sera plus facile si tous les otages sont déclarés morts."
"Israël met en place des groupes agissant dans son intérêt dans le nord de Gaza", affirme le Hamas
Le journal libanais Al-Akhbar rapporte, citant des sources au sein du Hamas, qu'"Israël tente de mettre en place des groupes agissant dans son intérêt dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Le Hamas a réussi à affronter plusieurs de ces groupes, en particulier dans la région de Beit Hanoun".
"Négocier sous la menace de la famine est inutile", affirme le Hamas aux Egyptiens
Selon le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, les dirigeants égyptiens ont expliqué au Hamas leurs efforts pour apaiser la situation actuelle à Gaza et mettre fin à la "famine", tandis que les dirigeants de Hamas ont réitéré leur position selon laquelle "négocier sous la menace de la famine est inutile".
L'Iran fustige l'Occident pour ne pas avoir condamné les "assassinats ciblés" de "journalistes" palestiniens
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a critiqué les pays occidentaux sur son compte X pour ne pas avoir condamné les actions israéliennes. "Israël a commis des assassinats ciblés contre plusieurs journalistes palestiniens accrédités et très en vue. Lorsque tout cela sera terminé, le monde rappellera aux gouvernements occidentaux leur complicité dans ces atrocités. Leur silence honteux est assourdissant".
"Un terroriste reste un terroriste même avec un badge de presse" (ministère israélien des Affaires étrangères)
"Un terroriste reste un terroriste, même si Al Jazeera lui a donné un badge de presse. Comme le montrent les registres de paie du Hamas, Anas Jamal Mahmoud Al-Sharif était un terroriste du Hamas", a martelé le ministère israélien des Affaires étrangères.
La famine à Gaza est due à la volonté du Hamas de garder le contrôle du marché alimentaire, selon Mike Huckabee
L'ambassadeur Mike Huckabee affirme que la famine à Gaza est due à la volonté du Hamas de garder le contrôle du marché alimentaire. "Aucun d'entre eux n'a faim... au lieu de nourriture, ils pourraient utiliser de l'Ozempic", a-t-il déclaré sur le plateau de l'animateur britannique Piers Morgan.
"Les médias ignorent les informations que nous avons présentées contre Anas al-Sharif" (porte-parole de Tsahal)
"Précision importante concernant Anas al-Sharif : avant l'attaque, nous avons obtenu des renseignements indiquant que Sharif était un membre actif de la branche armée du Hamas au moment de son élimination. De plus, il percevait un salaire versé par le groupe terroriste Hamas et par Al Jazeera, qui soutient le terrorisme", a déclaré le porte-parole international de Tsahal , le lieutenant-colonel, Nadav Shoshani. "Ce que nous avons rendu public n'est qu'une petite partie déclassifiée des renseignements dont nous disposions sur al-Sharif avant l'attaque. Ces informations ont été obtenues lors d'opérations terrestres menées à Gaza dans deux endroits distincts".
"Pour une raison quelconque, les médias ignorent les informations que nous avons présentées parce qu'al-Sharif a déclaré qu'il n'était pas un terroriste. 'Croyez-moi, je ne suis pas un terroriste' semble fonctionner si vous êtes contre Israël. Le monde va-t-il vérifier honnêtement avant de publier des informations ? Y aura-t-il des critiques à l'égard de l'exploitation de la presse par le Hamas ? Quelqu'un critiquera-t-il Al Jazeera pour avoir employé des terroristes ?", a-t-il conclu.
20 camions d'aide humanitaire envoyés par les Émirats entrent à Gaza
Un journaliste de Sky News en arabe a rapporté que 20 camions d'aide humanitaire des Émirats arabes unis entrent dans la bande de Gaza via le passage de Rafah et se dirigent vers le passage de Kerem Shalom, en vue d'être acheminés vers la bande de Gaza.
Judée-Samarie : opération nocturne de Tsahal dans la région de Naplouse (sources palestiniennes)
L'armée israélienne a mené une opération pendant la nuit dans le camp de réfugiés d'Al-Ain, à l'ouest de Naplouse, en Judée-Samarie, rapportent les réseaux palestiniens
La Jordanie condamne les attaques "systématiques" menées par Israël contre les "journalistes"
Le ministère jordanien des Affaires étrangères condamne fermement les attaques "systématiques" menées par Israël contre les "journalistes" couvrant la guerre à Gaza, ainsi que la dernière attaque contre des reporters et des photographes d'Al Jazeera. Le porte-parole du ministère, Sofiane Al-Qudah, a condamné cet acte qu'il considère comme un "crime de guerre" dont les auteurs doivent être tenus responsables. Il a souligné que ces crimes contre des professionnels des médias constituent une violation flagrante du droit international, du droit international humanitaire et de la Convention de Genève. Al-Quda a réitéré son appel à la communauté internationale pour qu'elle agisse conformément à ses responsabilités juridiques et morales, mette immédiatement fin à l'agression israélienne, assure la protection internationale des journalistes, du personnel médical et des organisations humanitaires opérant à Gaza, et de respecter les droits légitimes du peuple palestinien à créer un État indépendant sur sa terre.