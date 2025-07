Gaza : 200 camions d'aide distribués à la population lundi, des centaines d'autres en attente d'être récupérés par l'ONU (COGAT)

"Plus de 200 camions ont été collectés et distribués hier par l'ONU et des organisations internationales", a indiqué le COGAT. "260 camions supplémentaires sont entrés à Gaza et attendent maintenant d'être collectés et distribués, ainsi que des centaines d'autres qui sont toujours en attente d'être pris en charge par l'ONU", a ajouté le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. "Quatre camions-citernes de carburant de l'ONU sont entrés pour permettre le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels et 20 palettes d'aide ont été larguées en coopération avec les Émirats arabes unis et la Jordanie".

"Une collecte et une distribution plus cohérentes par les agences des Nations unies et les organisations internationales = davantage d'aide pour ceux qui en ont le plus besoin à Gaza", a précisé le COGAT.