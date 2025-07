LIVEBLOG | La pression sur Israël est une "récompense pour le Hamas", affirme Donald Trump

"Je tiens le Hamas pour seul responsable de la catastrophe qui frappe Gaza", déclare le sénateur américain, Lindsey Graham

"À ceux qui réclament la création de couloirs humanitaires vers Gaza afin d'acheminer l'aide alimentaire au peuple palestinien, je soutiens cette initiative tant qu'elle ne renforce pas le Hamas et ne met pas davantage Israël en danger", a déclaré le sénateur américain, Lindsey Graham. "Je tiens à être très clair sur ma position concernant la catastrophe qui frappe Gaza : je tiens le Hamas pour seul responsable.

"Si vous voulez que ces souffrances cessent, appelez le Hamas à déposer les armes et ses dirigeants à quitter Gaza en toute sécurité. Les critiques à l'égard d'Israël sont inacceptables, car ce pays se bat pour sa survie. Le Hamas est une organisation terroriste et nazie sur le plan religieux, et il est responsable des souffrances du peuple israélien et des jeunes de Gaza. Appelez à son désarmement immédiat".