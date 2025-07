Gaza : plus de 800 camions d'aide humanitaire attendent toujours d'être collectés aux points de passage

"Conformément à une directive de la direction politique, environ 70 camions d'aide humanitaire provenant d'organisations humanitaires et de l'ONU, transportant principalement des denrées alimentaires, ont été transférés hier via le point de passage de Zikim vers le nord de la bande de Gaza et via le point de passage de Kerem Shalom vers le sud de la bande de Gaza. Toute l'aide a été transférée après un contrôle de sécurité approfondi", a indiqué Tsahal.

"Parallèlement, l'armée israélienne, par l'intermédiaire du COGAT, a coordonné avec l'ONU et les organisations internationales la collecte de plus de 150 camions du côté palestinien du point de passage de Kerem Shalom ainsi que du point de passage de Zikim. Néanmoins, plus de 800 camions attendent toujours d'être collectés aux points de passage".