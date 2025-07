L’Iran tente à nouveau de transférer du matériel à ses proxys (Wall Street Journal)

Des forces alliées au gouvernement yéménite reconnu internationalement ont intercepté cette semaine une importante cargaison de missiles, de pièces de drones et d'autres équipements militaires, envoyée aux rebelles houthis sur la côte de la mer Rouge, a rvéle le Wall Street Journal. Le nouveau gouvernement syrien affirme avoir saisi plusieurs cargaisons d'armes – dont des roquettes Grad utilisées dans des systèmes de lancement multiples montés sur camions – le long de ses frontières avec l'Irak et le Liban. Dans le même temps, l'armée libanaise a intercepté des cargaisons acheminées via sa frontière avec la Syrie, comprenant des missiles antichars russes prisés par le Hezbollah.