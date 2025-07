Le Hamas aurait accepté la dernière carte de retrait de Tsahal présentée par Israël à Doha

La chaîne panarabe Al-Raghad, diffusée depuis le Caire, rapporte de ses sources que le Hamas a accepté la nouvelle carte qu’Israël a présentée lors des pourparlers à Doha. Cette carte inclut un retrait du corridor de Morag. Selon les mêmes sources, il y aurait eu une "percée dans les négociations après qu’Israël s’est rétractée de la carte précédente qu’elle avait présentée, sous la pression de l’émissaire américain Witkoff".

Il est également rapporté que, selon cette nouvelle carte de retrait, les forces israéliennes resteraient à une profondeur de 1,2 kilomètre au nord du corridor de Philadelphie et à une profondeur de 1,1 kilomètre au nord et à l’est de Gaza. D’après le média, les négociations se concentreront désormais sur les modalités d’échange d'otages contre prisonniers palestiniens, et Witkoff devrait se rendre dans la région la semaine prochaine pour annoncer l’accord. À ce stade, aucune autre source n’a confirmé ces informations.