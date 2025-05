Le Hamas appelle à des manifestations anti-israéliennes dans le monde ce weekend

"Que les jours à venir (vendredi, samedi et dimanche 30, 31 mai, et 1er juin) soient des jours de colère mondiale, avec des manifestations, des marches et des grèves de masse dans toutes les villes et sur toutes les places du monde, élevant des voix pour condamner et rejeter les crimes et la guerre de génocide et de famine auxquels notre peuple est soumis, et pour soutenir la bande de Gaza, Jérusalem et la sainte mosquée Al-Aqsa", a appelé le Hamas.