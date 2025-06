Herzog : "Un moment oĂč les principes de libertĂ© ont triomphĂ©, merci Trump"

Le prĂ©sident israĂ©lien Isaac Herzog a saluĂ© la frappe amĂ©ricaine contre l’Iran dans un message publiĂ© sur X : “Dans les pages de l’histoire de l’humanitĂ©, ce moment marque le triomphe des principes de libertĂ©, de responsabilitĂ© et de sĂ©curitĂ©. C’est une victoire du camp de l’espoir sur celui du terrorisme et du mal.” Il a remerciĂ© le prĂ©sident Trump et les États-Unis, estimant que cette action “sert les intĂ©rĂȘts sĂ©curitaires de l’ensemble du monde libre” et exprimĂ© l’espoir qu’elle contribue à “un avenir meilleur au Moyen-Orient et Ă la libĂ©ration urgente de nos otages Ă Gaza.”