LIVEBLOG | Les Houthis menacent d'étendre le blocus naval contre Israël

Gaza : plus de 120 camions d'aide distribués hier, 180 supplémentaires en attente d'être collectés (COGAT)

"Plus de 120 camions ont été collectés et distribués hier par les Nations unies et les organisations internationales", a indiqué le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT). "180 camions supplémentaires sont entrés à Gaza et attendent maintenant d'être collectés et distribués, ainsi que des centaines d'autres qui font toujours la queue pour être ramassés par l'ONU". "Une collecte et une distribution plus cohérentes par les agences de l'ONU et les organisations internationales = plus d'aide pour ceux qui en ont le plus besoin à Gaza", a conclu le COGAT.