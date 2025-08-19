LIVEBLOG | Des manifestants bloquent l’autoroute Ayalon Sud pour exiger la libération des otages
"L’occupation de Gaza équivaut au sacrifice des otages et des soldats", ont dénoncé les manifestants
Deux soldats de Tsahal blessés dans le nord de la bande de Gaza
Un officier a été modérément blessé et un soldat a été légèrement blessé ce matin dans le nord de la bande de Gaza. Les deux ont été touchés par des tirs ennemis.
Des manifestants ont bloqué l’autoroute Ayalon Sud pour exiger la libération des otages
Ce matin, l’autoroute Ayalon Sud a été bloquée au niveau du pont Yitzhak Sadeh par des militantes du mouvement des femmes pour la libération des otages accompagnés d'autres manifestants. Les manifestants ont brandi de grandes banderoles avec les portraits des otages, accompagnés des signes de vie transmis durant leur détention. "L’occupation de Gaza équivaut au sacrifice des otages et des soldats", ont dénoncé les manifestants, accusant le gouvernement d’abandon, de division et d’incitation à la haine. Selon eux, "des millions de citoyens ont choisi la solidarité, la vie et le retour des otages, tandis que le gouvernement ne propose que la mort". Les protestataires exigent la fin immédiate de la guerre à Gaza et la libération de tous les otages, affirmant qu’"Israël doit s’arrêter chaque jour jusqu’à ce que tous reviennent, vivants et morts".
Un convoi d'aide humanitaire s'apprête à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte
La chaîne égyptienne Al-Qahera rapporte qu'un convoi d'aide humanitaire s'apprête à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Un journaliste de la chaîne saoudienne Al-Hadath rapporte quant à lui que des camions égyptiens chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer dans Gaza.
Les Palestiniens ont signalé l'explosion d'un robot piégé par l'armée israélienne au sud de la zone de Tel al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza
Les manifestations se poursuivent : les familles des otages bloquent l'autoroute Ayalon Sud
La protestation des familles des otages se poursuit : ce matin, des manifestants ont bloqué les voies de l'autoroute Ayalon Sud à Tel Aviv, dans le cadre de l'intensification de la lutte pour le retour des otages. "Israël s'arrêtera quand tout le monde sera de retour", ont crié les manifestants.
Rappelons que dimanche, une journée nationale de protestation a eu lieu, à laquelle ont participé plus d'un million de personnes dans des dizaines de lieux à travers le pays : sur les axes routiers principaux, devant les domiciles de ministres et de députés, et lors de grandes manifestations à Tel Aviv.