Les manifestations se poursuivent : les familles des otages bloquent l'autoroute Ayalon Sud

La protestation des familles des otages se poursuit : ce matin, des manifestants ont bloqué les voies de l'autoroute Ayalon Sud à Tel Aviv, dans le cadre de l'intensification de la lutte pour le retour des otages. "Israël s'arrêtera quand tout le monde sera de retour", ont crié les manifestants.

https://x.com/i/web/status/1957673039862378535

Rappelons que dimanche, une journée nationale de protestation a eu lieu, à laquelle ont participé plus d'un million de personnes dans des dizaines de lieux à travers le pays : sur les axes routiers principaux, devant les domiciles de ministres et de députés, et lors de grandes manifestations à Tel Aviv.