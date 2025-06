LIVEBLOG | "Les négociations avec Israël sont toujours bloquées", selon un cadre du Hamas

"Israël ne devrait pas nous agresser compte tenu de la volonté des USA de maintenir la sécurité du Liban", déclare un responsable libanais

"En principe, nous ne pouvons exclure toute action agressive israélienne, car il est possible que la guerre contre l'Iran et ce qui s'en est suivi soient un facteur et une impulsion pour une escalade israélienne", a déclaré un haut responsable libanais au journal local Al Joumhouria. "Il est également possible que ce soit un facteur de recul compte tenu des souffrances subies par le front intérieur israélien. Quoi qu'il en soit, des données internationales contredisent le pessimisme que certains éléments et plateformes propagent et tentent d'instiller la peur. La plus importante d'entre elles est la confirmation renouvelée par les États-Unis de leur volonté de maintenir la sécurité et la stabilité au Liban et d'empêcher toute évolution dramatique en provenance du sud".