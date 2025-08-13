LIVEBLOG | Le chef d’état-major de Tsahal valide le cadre général des prochains plans opérationnels à Gaza
Conformément aux directives du gouvernement, la vision stratégique pour la suite des opérations dans la bande de Gaza a été présentée et approuvée
Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a tenu ce mercredi une réunion avec l’état-major général, des représentants du Shin Bet et plusieurs commandants, au cours de laquelle il a validé le concept central du plan d’action de l’armée dans la bande de Gaza. La réunion a permis de faire le point sur les opérations menées jusqu’à présent, notamment l’attaque lancée hier dans le secteur de Zeitoun. Conformément aux directives du gouvernement, la vision stratégique pour la suite des opérations dans le territoire palestinien a été présentée et approuvée. Eyal Zamir a souligné l’importance de maintenir un haut niveau de préparation des forces, y compris la mobilisation de réservistes, tout en prévoyant des périodes de récupération afin d’assurer la réussite des prochaines missions.
"Le Caire tiendra des consultations pour discuter des possibilités d'unification de la position palestinienne"
La chaîne saoudienne Al-Hadath rapporte, citant des sources, que "Le Caire tiendra des consultations avec le Fatah et les dirigeants palestiniens et discutera des possibilités d'unification de la position palestinienne". Selon ces sources, "Le Caire est en contact avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Jordanie au sujet de la situation à Gaza".
"Près de 320 camions d'aide distribués hier à Gaza" (COGAT)
"Près de 320 camions sont entrés mardi dans Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Zikim", a indiqué le COGAT. "Près de 320 camions ont été collectés et distribués par l'ONU et les organisations internationales, 3 camions-citernes de carburant de l'ONU sont entrés pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels et 97 palettes d'aide ont été larguées par avion en coopération avec les Émirats arabes unis, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la France".
Les médiateurs engagés dans des "contacts intensifs" avec Israël et le Hamas pour parvenir à un accord avant la conquête israélienne de Gaza
Les médiateurs seraient engagés dans des "contacts marathons intensifs" avec Israël et le Hamas afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu avant qu'Israël ne lance sa nouvelle opération sur la ville de Gaza. Des sources anonymes ont déclaré au journal saoudien ASharq al-Awsat que les médiateurs envisagent un ensemble de propositions visant à mettre fin à la guerre et à obtenir le retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, en échange de la libération de tous les otages, du désarmement des factions palestiniennes et de l'expulsion d'un certain nombre de dirigeants militaires du Hamas.
Ces propositions prévoiraient également la formation d'une administration locale technocratique et apolitique pour gouverner la bande de Gaza, soutenue par une force de police professionnelle actuellement formée par l'Égypte, selon d'autres informations. Les sources ont indiqué que les médiateurs discutent d'abord de ces propositions entre eux avant de les transmettre aux deux parties, et qu'il est possible de parvenir à un accord, "à moins qu'Israël ne soit déterminé à faire la guerre pour ses propres objectifs et calculs".
Les médiateurs auraient présenté au Hamas une nouvelle initiative visant à instaurer un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza
Les médiateurs auraient présenté au Hamas, qui dispose actuellement d'une délégation de haut niveau au Caire, une nouvelle initiative visant à instaurer un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, afin de relancer les négociations au point mort. Le journal saoudien ASharq Al-Awsat rapporte que la proposition appelle à des négociations pendant 60 jours sur "un accord global comprenant la libération de tous les otages, vivants ou morts, en échange de la libération de prisonniers palestiniens et du désarmement du Hamas".
Dans le cadre de cette initiative, le Hamas serait tenu d'accepter un nouveau plan de retrait militaire israélien de Gaza, sous supervision conjointe arabo-américaine, jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée sur la question du désarmement et de la gestion de la bande de Gaza. Le Hamas devra geler les activités de sa branche armée et la désarmer, avec des garanties de la part de médiateurs internationaux, dont la Turquie. Parallèlement, des négociations seront menées en vue de parvenir à un accord de cessez-le-feu permanent.
Le Hamas au Caire pour "discuter de la situation à Gaza en Cisjordanie, à Jérusalem et à Al-Aqsa"
"À l'invitation de l'Égypte, une délégation de la direction du Hamas, conduite par le Dr Khalil al-Haya, est arrivée au Caire pour s'entretenir avec des responsables égyptiens des derniers développements liés à la guerre à Gaza et à la situation générale en Cisjordanie, à Jérusalem et à Al-Aqsa",a indiqué le Hamas dans une déclaration officielle.
Les pourparlers entre le Hamas et les médiateurs égyptiens pour "mettre fin à la guerre à Gaza" débuteront aujourd'hui
Taher al-Nunu, haut responsable du Hamas, a déclaré que la délégation avait entamé des discussions préliminaires en vue des réunions qui débuteront mercredi. Elle se concentreront sur les moyens de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, d'acheminer l'aide, de "mettre fin aux souffrances de notre peuple à Gaza", ainsi que sur les relations internes palestiniennes afin de parvenir à un consensus national sur les questions politiques générales et sur les relations bilatérales avec "nos frères égyptiens" et les moyens de les développer.