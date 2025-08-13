Les médiateurs engagés dans des "contacts intensifs" avec Israël et le Hamas pour parvenir à un accord avant la conquête israélienne de Gaza

Les médiateurs seraient engagés dans des "contacts marathons intensifs" avec Israël et le Hamas afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu avant qu'Israël ne lance sa nouvelle opération sur la ville de Gaza. Des sources anonymes ont déclaré au journal saoudien ASharq al-Awsat que les médiateurs envisagent un ensemble de propositions visant à mettre fin à la guerre et à obtenir le retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, en échange de la libération de tous les otages, du désarmement des factions palestiniennes et de l'expulsion d'un certain nombre de dirigeants militaires du Hamas.

Ces propositions prévoiraient également la formation d'une administration locale technocratique et apolitique pour gouverner la bande de Gaza, soutenue par une force de police professionnelle actuellement formée par l'Égypte, selon d'autres informations. Les sources ont indiqué que les médiateurs discutent d'abord de ces propositions entre eux avant de les transmettre aux deux parties, et qu'il est possible de parvenir à un accord, "à moins qu'Israël ne soit déterminé à faire la guerre pour ses propres objectifs et calculs".