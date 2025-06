Bilan en Iran : plus de 600 morts dans les frappes israéliennes

L'agence Associated Press, citant l'organisation "Militants des droits de l'homme" basée à Washington, fait état de 639 morts et 1 329 blessés dans les bombardements israéliens sur l'Iran. Le décompte distingue 263 victimes civiles et 154 membres des forces de sécurité parmi les décès confirmés.