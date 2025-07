LIVEBLOG | Négociations Israël - Hamas : "J'espère que nous trouverons une solution cette semaine", déclare Donald Trump

Israël : tensions entre ministres et Tsahal au sujet de la "ville humanitaire" à Gaza

Lors d’une réunion restreinte tenue hier soir, la question du projet de la "ville humanitaire" a été abordée. Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a présenté aux ministres le plan actuel, qui, selon des participants, nécessiterait de longs mois avant sa mise en œuvre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et plusieurs ministres ont exigé d’accélérer le calendrier du projet. Cette exigence a de nouveau provoqué des échanges tendus entre Netanyahou et le chef d’état-major. Le Premier ministre a demandé un plan plus réaliste et a exigé qu’une alternative lui soit présentée dès aujourd’hui, une version plus rapide et moins coûteuse. Selon certains ministres, l’establishment sécuritaire chercherait à faire échouer le projet, auquel il s’oppose.