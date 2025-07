Sources libanaises : "Le gouvernement libanais s'engagera à désarmer le Hezbollah et à garantir le monopole des armes par l'État"

Des sources libanaises ont indiqué au journal saoudien Asharq Al-Awsat que la commission officielle chargée d'examiner la réponse américaine reçue par le Liban lundi dernier a déjà "parcouru une bonne partie du chemin" dans sa mission. Elles ont précisé que le Liban répondra positivement au document américain, et que "le gouvernement libanais s'engagera à mettre en œuvre, par étapes, la mission de désarmement du Hezbollah et de garantir que seules les institutions de l'État détiennent les armes". Cependant, ces sources ajoutent que la réponse du gouvernement libanais différera de la position intransigeante du Hezbollah, qui a durci ses exigences et demande désormais des garanties. Cela contraste avec la souplesse apparente affichée précédemment par l'organisation, comme en témoignaient les déclarations de son chef, Naïm Qassem.