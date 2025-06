Des pays occidentaux posent leurs conditions pour reconnaître un État palestinien

La chaîne saoudienne "Al-Sharq" rapporte, citant des sources diplomatiques occidentales, que la Grande-Bretagne, la France et le Canada ont établi une liste de conditions que l'OLP et le Hamas doivent s'engager à respecter comme préalable à une reconnaissance en vue de la création d'un État palestinien. Selon ce rapport, cette liste constitue une préparation à la conférence sous direction saoudienne et française à l'ONU prévue le 17 juin. Les pays occidentaux ont informé les responsables de l'Autorité palestinienne qu'ils sont tenus d'effectuer des réformes politiques, économiques et administratives significatives, incluant l'organisation d'élections libres et équitables ainsi que la relance du parlement. Concernant le Hamas, le processus comprend selon les sources un désarmement complet de la bande de Gaza et le transfert du pouvoir à un gouvernement ou à un organisme palestinien local indépendant, puis ultérieurement à un gouvernement palestinien élu.