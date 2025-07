Gaza ville : Tsahal élimine deux terroristes qui avaient tiré un missile antichar sur les forces israéliennes

"Au cours de la semaine dernière, nos forces ont éliminé deux terroristes qui ont tiré un missile antichar sur nos soldats dans la ville de Gaza", a indiqué l'armée israélienne. "De plus, les forces ont localisé et détruit des entrées de tunnels et des tunnels souterrains. Une cache d'armes a été localisée dans l'un d'eux, contenant cinq missiles RPG et d'autres armes".