Tsahal confirme avoir lancé des opérations terrestres ciblées au Sud-Liban

Suite à des informations de renseignement et à l'identification d'équipements militaires et d'infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban, les soldats ont mené des opérations spéciales ciblées pour les détruire et empêcher un nouveau renforcement du Hezbollah dans la région.

Lors d'une opération sur la crête de Jebel Blat, les forces de la brigade 300 ont découvert un complexe contenant des dépôts d'armes et des positions de tir de l'organisation terroriste. Les soldats réservistes ont procédé à la destruction de ces infrastructures.

Dans le cadre d'une autre opération, les réservistes de la brigade "Oded" (9e brigade) ont localisé des équipements militaires dissimulés dans un terrain difficile de la région de Labouna, notamment un lance-roquettes multi-tubes, une mitrailleuse lourde et des dizaines de charges explosives.

Les forces ont confisqué et détruit l'équipement militaire et les moyens de combat découverts dans la zone. Une structure souterraine servant au stockage d'armes a également été identifiée et détruite lors d'une opération de génie militaire menée par les forces de la brigade.

"Tsahal continue d'agir pour éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël et empêcher toute tentative de renforcement de l'organisation terroriste Hezbollah, conformément aux accords conclus entre Israël et le Liban", a déclaré l'armée.

"Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts israéliens pour maintenir la sécurité frontalière et garantir le respect des arrangements post-conflit visant à neutraliser la présence militaire du Hezbollah dans le sud du Liban".