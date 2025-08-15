LIVEBLOG | "Nous ne déposerons pas les armes et poursuivrons notre lutte contre l'ennemi", assure le Hamas
"Nous appelons la Ligue arabe à prendre des décisions claires face à la stratégie extrême exprimée par Netanyahou", a déclaré Mahmoud Mardawi, haut responsable du groupe terroriste
Articles recommandés -
"Nous sommes pour la libération de la Palestine et contre le tyran américano-israélien", déclare le chef du Hezbollah
"Nous sommes pour la libération de la Palestine et contre Yazid (personnage détesté dans l'islam chiite), représenté par le tyran américano-israélien, et tous ceux qui suivent cette voie", a déclaré le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, dans des propos rapportés par un média libanais affilié au groupe terroriste chiite.
La Turquie condamne le projet israélien d'expansion des implantations en Judée-Samarie
"La Turquie condamne le projet israélien de colonisation E1, une décision qui ignore totalement le droit international", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.
"Bientôt Itamar Ben Gvir sera en prison et Marwan Barghouti sera à la tête de l'État palestinien", tweete Ofer Cassif
Le député israélien d'extrême gauche, Ofer Cassif, a tweeté cette nuit après la visite de Ben Gvir hier dans la cellule du terroriste Marwan Barghouti : "Le jour où les rôles seront inversés n'est pas loin : le pitoyable et creux Kahaniste sera derrière les barreaux, et Barghouti sera à la tête de l'État palestinien indépendant".
https://x.com/i/web/status/1956128151437750484
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Judée-Samarie : Tsahal largue des tracts d'avertissement dans la région de Naplouse
Les "forces d’occupation" ont largué des tracts d’avertissement lors d’une opération dans le camp d’Askar al-Qadim (l'ancien), a publié le canal Telegram du camp d’Askar à Naplouse, en Judée-Samarie. "Aux habitants d’Askar al-Jadid (le nouveau) et d’al-Qadim (l’ancien) : les forces de sécurité israéliennes n’autoriseront pas le terrorisme à exister dans les camps d’Askar et agiront pour empêcher et éliminer toute tentative du Hamas et d’autres organisations terroristes dans cette zone visant à nuire à la sécurité et à la stabilité de la région. Rappelez-vous que toute pose d’engin explosif ou toute collaboration avec le terrorisme entraîne de lourdes conséquences. Nos yeux vous observent en permanence – vous êtes avertis", indique le texte du tract.
L'otage assassiné, Meni (Menahem) Godard aurait dû fêter aujourd'hui son 75e anniversaire
"Papa aurait dû commencer cette journée par 75 longueurs de piscine, plus une pour l'année suivante", a déclaré sa famille. "Ensuite, nous nous serions tous réunis pour le fêter dans son jardin, tous les petits-enfants et les enfants qu'il aimait tant. Papa, nous attendons ton retour. Comment célébrer un anniversaire quand on n'a pas de tombe à visiter ?", a poursuivi la famille. "Nous demandons au peuple d'Israël : soyez avec nous. Arrêtez tout avec nous dimanche. Joignez-vous à nous pour exiger, au nom de la morale, que papa et tous les autres rentrent à la maison. Nous exigeons la chose la plus fondamentale au monde. Enterrer nos proches qui ont été assassinés, sortir de l'enfer ceux qui sont encore en vie, sauver des vies". Meni Godard a été enlevé par le Hamas le 7 octobre. Le 11 février 2024, le kibboutz Be'eri a annoncé qu'il avait été tué et que son corps était retenu à Gaza.
Gaza : Tsahal élimine un haut responsable de la brigade de Rafah du Hamas
Le 9 août 2025, Tsahal et le Shin Bet ont éliminé, lors d’une opération à Khan Younès, Nasser Moussa, haut responsable de la brigade de Rafah du Hamas et chef du département de contrôle militaire de l’organisation terroriste. Proche de Mohamed Shabaneh, éliminé en mai, Moussa supervisait l’entraînement et la préparation opérationnelle des terroristes, et avait exercé plusieurs fonctions, dont chef du renseignement militaire et du réseau d’observation. Son élimination porte un coup supplémentaire aux capacités opérationnelles de la brigade de Rafah. Parallèlement, l’aviation israélienne a frappé un dépôt de roquettes à Khan Younès. Les forces israéliennes poursuivent leurs opérations offensives dans la bande de Gaza, détruisant infrastructures militaires, tunnels et éliminant des cellules armées. Tsahal et le Shin Bet réaffirment leur détermination à frapper durement les organisations terroristes dans la bande de Gaza.
https://x.com/i/web/status/1956243668953665998
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
"Nous ne déposerons pas les armes et poursuivrons notre lutte contre l'ennemi", assure le Hamas
"Nous appelons la Ligue arabe à prendre des décisions claires face à la stratégie extrême exprimée par Netanyahou", a déclaré hier soir à Al-Jazeera, Mahmoud Mardawi, haut responsable du Hamas. "Nous intensifierons notre lutte contre les plans dangereux d'Israël, la résistance ne déposera pas les armes et nous poursuivrons notre lutte armée et populaire pour faire pression sur l'ennemi", a-t-il ajouté.
https://x.com/i/web/status/1956077973091823665
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .