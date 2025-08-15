"Nous sommes pour la libération de la Palestine et contre le tyran américano-israélien", déclare le chef du Hezbollah

"Nous sommes pour la libération de la Palestine et contre Yazid (personnage détesté dans l'islam chiite), représenté par le tyran américano-israélien, et tous ceux qui suivent cette voie", a déclaré le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, dans des propos rapportés par un média libanais affilié au groupe terroriste chiite.