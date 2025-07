Rencontre secrète à la Maison Blanche entre le ministre saoudien de la Défense et Donald Trump

Le ministre saoudien de la Défense, Khalid ben Salman (KBS), a visité secrètement la Maison Blanche hier, ont confié des sources à Fox News. Il a rencontré Trump et les deux hommes ont discuté de diverses questions, notamment du ralentissement de l'escalade avec l'Iran et du retour à la table des négociations avec Téhéran, de l'accord sur les otages et Gaza, ainsi que de la normalisation avec Israël et des étapes nécessaires avant d'y arriver. L'Arabie saoudite te les Etats-Unis seraient d'accord sur toutes les questions pour parvenir à une alliance de défense et de commerce.