LIVEBLOG | Reconnaître un Etat palestinien serait une récompense pour le Hamas, estime Donald Trump

Etat palestinien : "l'histoire montre que ceux qui trahissent le peuple juif ont une durée de vie très courte", (ex ambassadeur des USA en Israël)

"Le Canada, tout comme la Grande-Bretagne et la France, va désormais reconnaître l'État palestinien en récompense du terrorisme du Hamas. Il n'a pas réussi à protéger ses citoyens juifs sur son propre territoire et cherche maintenant à détruire l'État juif", a réagi l'ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman. "Cet État palestinien que le Canada, la Grande-Bretagne et la France vont 'reconnaître' est méconnaissable. Ses frontières, son mode de gouvernance, son économie, ses dirigeants et sa capacité à vivre en paix sont tous inconnus et indescriptibles. Une chose est toutefois claire : si les Palestiniens devaient se rendre aux urnes aujourd'hui, ils voteraient pour le Hamas ! C'est l''État' sur lequel le Canada, la Grande-Bretagne et la France veulent apposer leur empreinte !", a-t-il ajouté.

"L'histoire montre que les États qui trahissent le peuple juif ont une durée de vie très courte. Apaiser les islamistes antisémites radicaux est une voie sûre vers la ruine, et ces trois États autrefois grands sont en train de foncer dans le précipice. D'autres pays prendront leur place".