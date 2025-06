Impact de missile iranien à Beer Sheva : trois morts et huit blessés

Suite à l'impact d'un missile dans le sud d'Israël : À ce jour, les équipes du Magen David Adom (MDA) ont déclaré le décès de trois personnes : une femme d'environ 40 ans, un homme d'environ 40 ans et un homme d'environ 20 ans. Deux personnes d'une cinquantaine d'années souffrant de blessures modérées ont été évacuées vers l'hôpital, et environ six personnes souffrant de blessures légères sont actuellement soignées sur place.