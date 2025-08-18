Aide médicale de Tsahal aux Gazaouis : "Une honte, les otages ne reçoivent rien et eux tout", s'indigne la mère d'Ariel et David Cunio

Sylvia Cunio, mère des otages Ariel et David Cunio, a réagi à l'information selon laquelle Tsahal se prépare à mettre en place des installations médicales pour les habitants de Gaza : "C'est vraiment une honte. Nos enfants ne reçoivent rien et ils reçoivent tout et ils montrent au monde entier que nous les affamons". Dans une interview accordée à Ynet, elle a déclaré qu'il était réconfortant de voir hier "tous les gens qui sont descendus dans la rue" et a noté qu'elle "espère qu'il y aura des réponses positives aujourd'hui de la part du Hamas".