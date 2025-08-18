LIVEBLOG | "La nouvelle proposition d'accord faite au Hamas combine une solution partielle et globale avec des garanties" (média saoudien)
"L'Égypte a demandé au Hamas et aux factions palestiniennes de rester au Caire jusqu'à la conclusion d'un accord", ont ajouté les sources du média
Articles recommandés -
"L'accord-cadre proposé comprend des modifications apportées à la dernière réponse du Hamas" (média saoudien)
"Les idées proposées comprennent la libération des otages par groupes et le retrait progressif d'Israël de Gaza. L'accord-cadre proposé comprend des modifications apportées à la dernière réponse du Hamas", a également rapporté Al-Hadath.
"La nouvelle proposition d'accord faite au Hamas combine une solution partielle et globale avec des garanties" (média saoudien)
"L'Égypte a demandé au Hamas et aux factions palestiniennes de rester au Caire jusqu'à la conclusion d'un accord. La proposition présentée concernant Gaza combine une solution partielle et globale avec des garanties", ont déclaré des sources à la chaîne saoudienne Al-Hadath.
Aide médicale de Tsahal aux Gazaouis : "Une honte, les otages ne reçoivent rien et eux tout", s'indigne la mère d'Ariel et David Cunio
Sylvia Cunio, mère des otages Ariel et David Cunio, a réagi à l'information selon laquelle Tsahal se prépare à mettre en place des installations médicales pour les habitants de Gaza : "C'est vraiment une honte. Nos enfants ne reçoivent rien et ils reçoivent tout et ils montrent au monde entier que nous les affamons". Dans une interview accordée à Ynet, elle a déclaré qu'il était réconfortant de voir hier "tous les gens qui sont descendus dans la rue" et a noté qu'elle "espère qu'il y aura des réponses positives aujourd'hui de la part du Hamas".
Tsahal envisage d'encourager le recrutement des Juifs de la diaspora pour pallier à la défection des orthodoxes
Suite à l'échec de la mobilisation des orthodoxes, l'armée israélienne envisage de se tourner vers les communautés juives de la diaspora afin d'encourager le recrutement de jeunes Juifs, principalement aux États-Unis et en France.
"320 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza, 330 distribués" (COGAT)
"320 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Zikim", a indiqué le COGAT. "Plus de 330 camions ont été collectés et distribués par l'ONU et les organisations internationales, des camions-citernes de carburant de l'ONU sont entrés pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels et 161 palettes d'aide ont été larguées par avion en coopération avec la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France, les Pays-Bas, le Danemark et l'Indonésie". "Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza", a assuré le COGAT.
https://x.com/i/web/status/1957309499292717375
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Amnesty International accuse Israël d'affamer délibérément les Palestiniens de Gaza
Amnesty International a accusé lundi Israël de mener une "politique délibérée" d'affamement à Gaza, citant des témoignages de Palestiniens déplacés et de personnel médical soignant des enfants souffrant de malnutrition dans le territoire. "Israël, qui restreint fortement l'aide humanitaire autorisée à entrer dans la bande de Gaza, a rejeté à plusieurs reprises les accusations de famine délibérée dans cette guerre qui dure depuis 22 mois". Contactés par l'AFP, l'armée et le ministère des Affaires étrangères n'ont pas immédiatement commenté les conclusions d'Amnesty. Selon le rapport de l'organisation, "Israël mène une campagne délibérée de famine dans la bande de Gaza occupée, détruisant systématiquement la santé, le bien-être et le tissu social de la vie palestinienne".
Gaza : Tsahal élimine une cellule armée à Khan Younès
Des combattants de la brigade Kfir, opérant avec l’unité d’élite Herouv, ont neutralisé la semaine dernière une cellule terroriste armée dans le secteur du "vieux cimetière" de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Les soldats ont guidé un appareil de l’armée de l’air qui a frappé le bâtiment où se cachaient les assaillants, les éliminant sur place. Sur leurs corps, les forces israéliennes ont retrouvé des fusils Kalachnikov, des lance-roquettes RPG, une grenade et un engin explosif. Dans une opération parallèle, des lanceurs de roquettes ont également été localisés et détruits. L’armée israélienne a réaffirmé que ses forces du Commandement Sud continueront d’agir contre les organisations terroristes de Gaza afin d’assurer la sécurité des citoyens d’Israël.
https://x.com/i/web/status/1957321574660415682
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Les réseaux sociaux palestiniens rapportent que l'armée israélienne a lancé une attaque ce matin dans le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza
https://x.com/i/web/status/1957307498819387832
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Un haut conseiller de Khamenei met en garde contre une nouvelle guerre avec Israël et les Etats-Unis
Le général Yahya Rahim Safavi, proche conseiller militaire du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti dimanche qu’un nouveau conflit armé avec Israël ou les États-Unis pourrait éclater à tout moment, qualifiant la situation actuelle de "guerre larvée".Il a estimé qu’"une nouvelle guerre pourrait survenir, et qu’après elle, il se pourrait qu’il n’y en ait plus d’autre". Selon lui, la trêve en vigueur n’est pas une véritable cessation des hostilités : "Nous ne sommes pas dans une période de cessez-le-feu. Aucun protocole ni accord écrit n’existe entre nous et les Israéliens, ni avec les Américains. La situation peut s’effondrer à tout instant."
Gaza : le Hamas reçoit une nouvelle proposition de cessez-le-feu, les médiateurs exigent une réponse rapide
Le Hamas a reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu de la part de l’Égypte et du Qatar, ont rapporté lundi matin plusieurs médias arabes. La rencontre, qui s’est tenue en présence de représentants d’autres factions palestiniennes, a abouti à une demande claire : le Hamas doit fournir une réponse dans les prochaines heures. Selon les mêmes sources, les médiateurs égyptiens et qataris poursuivront leurs consultations dans la journée, lors d’une réunion prévue dans la ville d’El Alamein, en Égypte, à laquelle participera le Premier ministre qatari.
Source à i24NEWS : le Premier ministre qatari attendu en Égypte pour discuter d'un accord à Gaza
Une source au fait du dossier a déclaré à i24NEWS : "le Premier ministre qatari arrivera en Egypte aujourd'hui pour des discussions au sujet de l'accord sur les otages ; il y a actuellement des 'discussions intensives' en Egypte entre la délégation du Hamas et les médiateurs".