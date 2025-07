Plus de 100 organisations appellent leurs gouvernements à prendre des mesures face à la "famine" qui sévirait à Gaza

Mercredi, plus d'une centaine d'organisations humanitaires et de défense des droits humains ont appelé les gouvernements à prendre des mesures face à la prétendue famine qui sévirait à Gaza, notamment en exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent et la levée de toutes les restrictions sur l'acheminement de l'aide humanitaire.

Dans une déclaration signée par 111 organisations, dont Mercy Corps, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Refugees International, les groupes ont averti que la famine se propageait à Gaza alors que des tonnes de nourriture, d'eau potable, de fournitures médicales et d'autres articles restaient intactes juste à l'extérieur du territoire palestinien, les organisations humanitaires étant empêchées d'y accéder ou de les livrer.