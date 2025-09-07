Judée-Samarie : affrontements entre palestiniens et Israéliens des implantations signalés près d'Hébron, Tsahal intervient

Des affrontements entre Palestiniens et habitants des implantations israéliennes ainsi que des incendies ont été signalés dans la ville de Shuyukh, au nord d'Hébron, en Judée-Samarie. Les affrontements ont conduit à l'intervention de l'armée israélienne.