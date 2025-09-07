LIVEBLOG | Les alertes déclenchées dans la région de Netivot par les tirs de deux roquettes depuis Gaza
L'un des missiles a été intercepté, l'autre s'est écrasé en zone inhabitée
Articles recommandés -
Deux roquettes tirées depuis le centre de la bande de Gaza
"Suite aux alertes déclenchées à Netivot et dans la région entourant Gaza, deux tirs ont été identifiés, provenant du centre de la bande de Gaza et dirigés vers le territoire israélien. L'un d'eux a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone inhabitée", a fait savoir l'armée israélienne.
🚨 Les sirènes d'alerte déclenchées à Netivot
Judée-Samarie : affrontements entre palestiniens et Israéliens des implantations signalés près d'Hébron, Tsahal intervient
Des affrontements entre Palestiniens et habitants des implantations israéliennes ainsi que des incendies ont été signalés dans la ville de Shuyukh, au nord d'Hébron, en Judée-Samarie. Les affrontements ont conduit à l'intervention de l'armée israélienne.
https://x.com/i/web/status/1964461838646800433
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Sud-Liban : frappe israélienne signalée sur un camion près de Tyr
Des drones israéliens ont bombardé pendant la nuit un camion dans la région de Maalouia, près de Tyr, dans le sud du Liban, ont rapporté des sources locales.
https://x.com/i/web/status/1964435942934040698
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .