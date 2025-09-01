LIVEBLOG | Sud-Liban : Tsahal élimine un terroriste du Hezbollah sur un site déjà frappé
"Les activités du terroriste constituent une violation des accords entre Israël et le Liban", affirme Tsahal
Frappes nocturnes de Tsahal dans toute la bande de Gaza, les Palestiniens signalent 5 morts
Les médias palestiniens ont rapporté pendant la nuit des frappes dans toute la bande de Gaza. Au moins cinq personnes auraient été tuées dans ces frappes.
Plusieurs attaques israéliennes signalées dans différents secteurs de la bande de Gaza
Les médias palestiniens font état de tirs d'artillerie sur le quartier d'Al-Amal, à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ils signalent également une attaque dans le quartier de Talbani, à l'est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.
Washington Post : Le plan américain pour l'après-guerre de Gaza prévoit des transferts temporaires de population et le réaménagement de la bande de Gaza.
Sud-Liban : Tsahal élimine un terroriste du Hezbollah sur un site déjà frappé dans la journée d'hier
"Hier, Tsahal a frappé et éliminé un terroriste du Hezbollah. Le terroriste a été identifié sur un site important du Hezbollah qui a été frappé plus tôt le matin dans la région de Nabatieh, dans le sud du Liban", a fait savoir l'armée israélienne. "Les activités du terroriste constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. Les Forces de défense israéliennes poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace pesant sur l'État d'Israël".