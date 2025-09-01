Sud-Liban : Tsahal élimine un terroriste du Hezbollah sur un site déjà frappé dans la journée d'hier

"Hier, Tsahal a frappé et éliminé un terroriste du Hezbollah. Le terroriste a été identifié sur un site important du Hezbollah qui a été frappé plus tôt le matin dans la région de Nabatieh, dans le sud du Liban", a fait savoir l'armée israélienne. "Les activités du terroriste constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. Les Forces de défense israéliennes poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace pesant sur l'État d'Israël".